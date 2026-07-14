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Забули про слово «дефолт»: як Україні вдалося отримати мільярди і посилити фінансування бюджету за час роботи уряду Свириденко

За каденції Юлії Свириденко ВВП України зріс на 1,8%, інфляція знизилася з 12% до 8%, міжнародні резерви досягли рекордних $57,3 млрд, а доходи бюджету сягнули 1,9 трлн грн

14 липня 2026, 15:50
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Клименко Елена

Україні за рік роботи уряду Юлії Свириденко вдалося отримати від партнерів 47,8 млрд доларів зовнішньої допомоги. І хоча кожен наступний транш стикатиметься з новими умовами, вперше за війну держава живе не від траншу до траншу.

Забули про слово «дефолт»: як Україні вдалося отримати мільярди і посилити фінансування бюджету за час роботи уряду Свириденко

Фото: з відкритих джерел

Наприкінці 2025-го опозиція навсібіч говорила про дефолт у 2026-му, і таку перспективу не під запис визнавали й самі урядовці. Сьогодні про ці розмови забули – і це, можливо, найнедооціненіший результат Кабміну. Про це йдеться в аналітичному огляді "З чим іде уряд Свириденко: від зброї на фронті до євроінтеграції", опублікованому виданням РБК-Україна.

Автори огляду зауважили, що під час роботи уряду Юлії Свириденко Україна залучила за рік 47,8 млрд доларів зовнішньої допомоги. Також серед ефективних результатів урядової діяльності – погодження Європою Ukraine Support Loan на 2026-2027 роки обсягом 90 млрд євро, з яких 30 млрд євро – бюджетна підтримка і 60 млрд євро – оборона. Крім того, цього року уряду вдалося успішно домовитися про нову програму з МВФ на 8,1 млрд євро.

"Реструктуризація ВВП-варантів дала потенційну економію до 20 млрд євро – робота, що не потрапляє в заголовки, але прямо визначає стійкість держави на роки вперед. Уперше з початку повномасштабної війни фінансування Сил оборони визначене на два роки вперед: 4,36 трлн грн на оборону й безпеку у 2026-му – 42% ВВП, при цьому 100% доходів бюджету йдуть на оборону. Іншими словами, питання "чим воювати і чим платити бюджетникам" на два роки знято", — зауважили в аналітичному огляді автори. 

Там також акцентували на важливих економічних результатах діяльності уряду Юлії Свириденко:  ВВП додав 1,8% за 2025 рік і 3% у четвертому кварталі, інфляція знизилася з 12% до 8%, міжнародні резерви – рекордні 57,3 млрд доларів, а власні доходи бюджету – 1,9 трлн грн, 107,5% плану.

Нагадаємо, в червні 2026 року Україна та Міжнароднийвалютний фонд на рівні експертів домовилися переглянути програму Механізму розширеного фінансування (EFF). Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, домовленість відкриває шлях до отримання Україною наступного траншу за програмою обсягом 690 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко подала у відставку після недільної розмови з президентом, а причиною вона називає необхідність оновлення уряду.

 



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