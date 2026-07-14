Забыли слово «дефолт»: как Украине удалось получить миллиарды и усилить финансирование бюджета за время работы правительства Свириденко

Украине за год работы правительства Юлии Свириденко удалось получить от партнеров 47,8 млрд. долларов внешней помощи. И хотя каждый следующий транш будет сталкиваться с новыми условиями, впервые за войну государство живет не от транша до транша.

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В конце 2025-го оппозиция говорила о дефолте в 2026-м, и такую перспективу не под запись признавали и сами чиновники. Сегодня об этих разговорах забыли – и это, возможно, самый недооцененный результат Кабмина. Об этом говорится в аналитическом обзоре " С чем идет правительство Свириденко: от оружия на фронте к евроинтеграции" , опубликованном изданием РБК-Украина.

Авторы обзора отметили, что во время работы правительства Юлии Свириденко Украина привлекла за год 47,8 млрд. долларов внешней помощи. Также среди эффективных результатов правительственной деятельности – согласование Европой Ukraine Support Loan на 2026-2027 годы в объеме 90 млрд евро, из которых 30 млрд евро – бюджетная поддержка и 60 млрд евро – оборона. Кроме того, в этом году правительству удалось успешно договориться о новой программе с МВФ в 8,1 млрд евро.

"Реструктуризация ВВП-варрантов дала потенциальную экономию до 20 млрд евро – не попадающая в заголовки работа, но прямо определяющая устойчивость государства на годы вперед. Впервые с начала полномасштабной войны финансирование сил обороны определено на два года вперед: 4,36 трлн грн на оборону и безопасность в 2026-м — 42% ВВП, при этом 100% доходов бюджета идут на оборону. Другими словами, вопрос "чем воевать и чем платить бюджетникам" на два года снят", — отметили в аналитическом обзоре авторы.

Там также акцентировали внимание на важных экономических результатах деятельности правительства Юлии Свириденко: ВВП прибавил 1,8% за 2025 год и 3% в четвертом квартале, инфляция снизилась с 12% до 8%, международные резервы – рекордные 57,3 млрд долларов, а собственные доходы бюджета – 1,9 трлн грн.

Напомним, в июне 2026 года Украина и Международный валютный фонд на уровне экспертов договорились пересмотреть программу Механизма расширенного финансирования (EFF). Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, договоренность открывает путь к получению Украиной следующего транша по программе объемом 690 млн долларов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Юлия Свириденко подала в отставку после воскресного разговора с президентом, а причиной называет необходимость обновления правительства.