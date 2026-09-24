За все заплатять українці: що насправді буде в Україні без грошей Заходу

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Кречмаровская Наталия
Дефіцит фінансування України космічний — це визнав президент Володимир Зеленський. Зараз головне сподівання на допомогу європейських партнерів. Однак вони виказують категоричність. У Раді розповіли, що може зробити влада, якщо грошей не буде.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що владу не турбує питання, де державі брати гроші, якщо міжнародне фінансування буде приходити із затримками.
За словами нардепа, це означає, що історія про те, що обіцяли партнерам і треба швидко виконати, “не витримує жодної критики”. Адже, акцентував, чому тоді такий важливий закон не підписується 4 місяці. З одного боку, за його словами, є заяви, що багато законопроєктів потрібно терміново проголосувати, з іншого — Рада не проводить пленарні засідання 3 тижні поспіль.
Політик підсумував, що коли знову почнуть розповідати, що не вистачає грошей на ЗСУ, то уряду потрібно менше їздити до Буковелю, а більше працювати в Києві.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами політолога Цибулька, Зеленський витрачає гроші на поразку України, а не на перемогу.