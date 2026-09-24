За все заплатять українці: що насправді буде в Україні без грошей Заходу

Дефіцит фінансування України космічний — це визнав президент Володимир Зеленський. Зараз головне сподівання на допомогу європейських партнерів. Однак вони виказують категоричність. У Раді розповіли, що може зробити влада, якщо грошей не буде.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що владу не турбує питання, де державі брати гроші, якщо міжнародне фінансування буде приходити із затримками.

“У них немає плану Б. А що буде, якщо взагалі не приходитиме (міжнародне фінансування, — ред.)? Тобто таке теж може статися. Зараз усі вили з приводу того, що гроші закінчилися. Розповідали про те, що це представники влади, і Зеленський звертався до парламенту про те, що треба ухвалювати закони, які підвищуватимуть податки людям, які підвищуватимуть вартість товарів на 30-80%. Ввели податок на OLX, який президент досі не підписав”, — зазначив політик.

За словами нардепа, це означає, що історія про те, що обіцяли партнерам і треба швидко виконати, “не витримує жодної критики”. Адже, акцентував, чому тоді такий важливий закон не підписується 4 місяці. З одного боку, за його словами, є заяви, що багато законопроєктів потрібно терміново проголосувати, з іншого — Рада не проводить пленарні засідання 3 тижні поспіль.

“Це виглядає дивно, коли бігають, розповідають і депутатам, і суспільству про те, що потрібно максимально знищити свою економіку, запроваджувати податки для ФОПів, запроваджувати ПДВ для ФОПів, запроваджувати додаткові обмеження та подорожчання товарів та послуг для громадян України. Тому що це вимагають міжнародні партнери, а потім, коли упирається, то начебто ніхто нічого особливо і не вимагає, бо якби вимагали, то Зеленський би підписав уже закон про OLX і зараз Верховна Рада мала б працювати”, — зазначив він.

Політик підсумував, що коли знову почнуть розповідати, що не вистачає грошей на ЗСУ, то уряду потрібно менше їздити до Буковелю, а більше працювати в Києві.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами політолога Цибулька, Зеленський витрачає гроші на поразку України, а не на перемогу.



