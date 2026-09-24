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За все заплатят украинцы: что на самом деле будет в Украине без денег Запада

Народный депутат Разумков рассказал, что у власти нет плана Б, если не будет международного финансирования

24 сентября 2026, 16:18
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Кречмаровская Наталия

Дефицит финансирования Украины космический – это признал президент Владимир Зеленский. Сейчас главная надежда на помощь европейских партнеров. Однако они проявляют категоричность. В Раде рассказали, что могут сделать власти, если денег не будет.

За все заплатят украинцы: что на самом деле будет в Украине без денег Запада

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власти не беспокоят вопрос, где государству брать деньги, если международное финансирование будет приходить с задержками.

"У них нет плана Б. А что будет, если вообще не будет приходить (международное финансирование, — ред.)? То есть такое тоже может произойти. Сейчас все выли по поводу того, что деньги закончились. Рассказывали о том, что это представители власти, и Зеленский обращался к парламенту о том, что нужно принимать законы, повышающие налоги людям, которые будут повышать стоимость товаров на 30-80%. Ввели налог на OLX, который президент пока не подписал”, — отметил политик.

По словам нардепа, это означает, что история о том, что обещали партнерам и нужно быстро выполнить, "не выдерживает никакой критики". Ведь акцентировал, почему тогда столь важный закон не подписывается 4 месяца. С одной стороны, по его словам, есть заявления, что многие законопроекты нужно срочно проголосовать, с другой – Рада не проводит пленарные заседания 3 недели подряд.

"Это выглядит странно, когда бегают, рассказывают и депутатам, и обществу о том, что нужно максимально уничтожить свою экономику, вводить налоги для ФЛП, вводить НДС для ФЛП, вводить дополнительные ограничения и удорожание товаров и услуг для граждан Украины. Потому что это требуют международные партнеры, а потом, если не требуется, как если бы упорствует, то если не упирается, то упорно, как упорствует, как упорствует Зеленский бы подписал уже закон об OLX и сейчас Верховная Рада должна работать”, — отметил он.

Политик подытожил, что когда снова начнут рассказывать, что не хватает денег на ВСУ, то правительству нужно меньше ездить в Буковель, а больше работать в Киеве.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам политолога Цыбулько, Зеленский тратит деньги на поражение Украины, а не на победу.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ElMuHYFDrdY
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