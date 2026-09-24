За все заплатят украинцы: что на самом деле будет в Украине без денег Запада

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Кречмаровская Наталия
Дефицит финансирования Украины космический – это признал президент Владимир Зеленский. Сейчас главная надежда на помощь европейских партнеров. Однако они проявляют категоричность. В Раде рассказали, что могут сделать власти, если денег не будет.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власти не беспокоят вопрос, где государству брать деньги, если международное финансирование будет приходить с задержками.
По словам нардепа, это означает, что история о том, что обещали партнерам и нужно быстро выполнить, "не выдерживает никакой критики". Ведь акцентировал, почему тогда столь важный закон не подписывается 4 месяца. С одной стороны, по его словам, есть заявления, что многие законопроекты нужно срочно проголосовать, с другой – Рада не проводит пленарные заседания 3 недели подряд.
Политик подытожил, что когда снова начнут рассказывать, что не хватает денег на ВСУ, то правительству нужно меньше ездить в Буковель, а больше работать в Киеве.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам политолога Цыбулько, Зеленский тратит деньги на поражение Украины, а не на победу.