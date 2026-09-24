За все заплатят украинцы: что на самом деле будет в Украине без денег Запада

Дефицит финансирования Украины космический – это признал президент Владимир Зеленский. Сейчас главная надежда на помощь европейских партнеров. Однако они проявляют категоричность. В Раде рассказали, что могут сделать власти, если денег не будет.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власти не беспокоят вопрос, где государству брать деньги, если международное финансирование будет приходить с задержками.

"У них нет плана Б. А что будет, если вообще не будет приходить (международное финансирование, — ред.)? То есть такое тоже может произойти. Сейчас все выли по поводу того, что деньги закончились. Рассказывали о том, что это представители власти, и Зеленский обращался к парламенту о том, что нужно принимать законы, повышающие налоги людям, которые будут повышать стоимость товаров на 30-80%. Ввели налог на OLX, который президент пока не подписал”, — отметил политик.

По словам нардепа, это означает, что история о том, что обещали партнерам и нужно быстро выполнить, "не выдерживает никакой критики". Ведь акцентировал, почему тогда столь важный закон не подписывается 4 месяца. С одной стороны, по его словам, есть заявления, что многие законопроекты нужно срочно проголосовать, с другой – Рада не проводит пленарные заседания 3 недели подряд.

"Это выглядит странно, когда бегают, рассказывают и депутатам, и обществу о том, что нужно максимально уничтожить свою экономику, вводить налоги для ФЛП, вводить НДС для ФЛП, вводить дополнительные ограничения и удорожание товаров и услуг для граждан Украины. Потому что это требуют международные партнеры, а потом, если не требуется, как если бы упорствует, то если не упирается, то упорно, как упорствует, как упорствует Зеленский бы подписал уже закон об OLX и сейчас Верховная Рада должна работать”, — отметил он.

Политик подытожил, что когда снова начнут рассказывать, что не хватает денег на ВСУ, то правительству нужно меньше ездить в Буковель, а больше работать в Киеве.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам политолога Цыбулько, Зеленский тратит деньги на поражение Украины, а не на победу.



