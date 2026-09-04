“З мене досить”: у Безуглої увірвався терпець - хто довів нардепку до сказу

Новий міністр оборони Євген Хмара вже отримав порцію критики від народної депутатки Мар’яни Безуглої. Політик не обирала висловів і деякими ошелешила.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Нардепка заявила, що за 46 днів, які Євген Хмара обіймає посаду в Міноборони, вона багато разів пробувала достукатися до нього щодо проблем. Зазначила, що кожного разу зустрічала відсутність знань, заангажованість та обман.

“Здивована, що офіцер спецназу може так часто брехати. З мене досить особистого спілкування та спроб. Надалі будуть суто офіційні листи та публічна позиція. Звичайно, залишаю невелику надію, що Євген Леонідович зорієнтується і зміниться, але ця надія настільки примарна, що відсьогодні докладатимусь до пошуків альтернативи на посаду міністра та викриття того, що насправді там відбувається”, — зазначила народна депутатка.

Безугла висловила прикрість, зауваживши, що за рік в Україні змінилося 4 міністри оборони. Двоє з них після звільнення Умєрова, а саме Шмигаль і Федоров, зазначила вона, були по-своєму хороші, і щойно почали систематизувати бедлам, їх звільнили.

“Зараз звертаюсь до всіх і кожного: ви маєте розуміти, Міністерство оборони України буде деякий час фактично без лідерства і завалюватиметься. Доки відцентрові, безсвітоглядні процеси не стануть очевидними Президенту і він не прийме рішення. Це відбуватиметься поступово, але вже точно вікно можливостей у війні, відкрите весною, ми втратили”, — попередила вона.

Також на цей час вона попросила громадськість, антикорупційні організації посилити пильність, а Кабмін та РНБО — взяти на себе все, що можливо, щодо стратегічного розвитку оборони. Безугла зазначила, що під генштабівським керівництвом Іващенка продовжує слабшати ГУР МОУ.

Народна депутатка заявила, що без Федорова об'єктивно стало гірше. І поцікавилась реальною причиною, через яку президент звільнив міністра:

- Конфлікт із Сирським? — Так його звільнили.

- Невдала реформа ТЦК, мобілізації? — Так зараз усе взагалі стало на паузу.

- Розбірки між зброярами заради справедливості? — Та тепер програму “Лінія дронів” взагалі призупинено і ще багато чого.

- Неякісний аудит коштів для оборони? — Так зараз уже немає жодного, усі спроби аудиту зупинені.

- Особисті політичні амбіції? — Так це, навпаки, штовхнуло Федорова в самостійне політичне плавання, і скільки б помилок він не зробив на цьому шляху, впевнена, ми ще про нього почуємо, підсумувала політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли, за прогнозом Безуглої, завершиться війна в Україні.



