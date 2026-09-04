“З мене досить”: у Безуглої увірвався терпець - хто довів нардепку до сказу

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Новий міністр оборони Євген Хмара вже отримав порцію критики від народної депутатки Мар’яни Безуглої. Політик не обирала висловів і деякими ошелешила.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Нардепка заявила, що за 46 днів, які Євген Хмара обіймає посаду в Міноборони, вона багато разів пробувала достукатися до нього щодо проблем. Зазначила, що кожного разу зустрічала відсутність знань, заангажованість та обман.
Безугла висловила прикрість, зауваживши, що за рік в Україні змінилося 4 міністри оборони. Двоє з них після звільнення Умєрова, а саме Шмигаль і Федоров, зазначила вона, були по-своєму хороші, і щойно почали систематизувати бедлам, їх звільнили.
Також на цей час вона попросила громадськість, антикорупційні організації посилити пильність, а Кабмін та РНБО — взяти на себе все, що можливо, щодо стратегічного розвитку оборони. Безугла зазначила, що під генштабівським керівництвом Іващенка продовжує слабшати ГУР МОУ.
Народна депутатка заявила, що без Федорова об'єктивно стало гірше. І поцікавилась реальною причиною, через яку президент звільнив міністра:
- Конфлікт із Сирським? — Так його звільнили.
- Невдала реформа ТЦК, мобілізації? — Так зараз усе взагалі стало на паузу.
- Розбірки між зброярами заради справедливості? — Та тепер програму “Лінія дронів” взагалі призупинено і ще багато чого.
- Неякісний аудит коштів для оборони? — Так зараз уже немає жодного, усі спроби аудиту зупинені.
- Особисті політичні амбіції? — Так це, навпаки, штовхнуло Федорова в самостійне політичне плавання, і скільки б помилок він не зробив на цьому шляху, впевнена, ми ще про нього почуємо, підсумувала політик.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли, за прогнозом Безуглої, завершиться війна в Україні.