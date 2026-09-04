"С меня хватит": у Безуглой лопнуло терпение - кто довел нардепку до бешенства

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Кречмаровская Наталия
Новый министр обороны Евгений Хмара уже получил порцию критики от народной депутат Марьяны Безуглой. Политик не выбирала слов и некоторыми ошарашила.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Нардепка заявила, что за 46 дней, которые Евгений Хмара занимает должность в Минобороны, она много раз пыталась достучаться до него по поводу проблем. Она отметила, что каждый раз встречала отсутствие знаний, заангажированность и обман.
Безуглая выразила досаду, заметив, что за год в Украине сменилось 4 министра обороны. Двое из них после увольнения Умерова, а именно Шмыгаль и Федоров, отметила она, были по-своему хороши, и только начали систематизировать бедлам, их уволили.
Также в настоящее время она попросила общественность, антикоррупционные организации усилить бдительность, а Кабмин и СНБО – взять на себя все, что возможно, по стратегическому развитию обороны. Безуглая отметила, что под генштабовским руководством Иващенко продолжает ослабевать ГУР МОУ.
Народная депутат заявила, что без Федорова объективно стало хуже. И поинтересовалась реальной причиной, по которой президент уволил министра:
– Конфликт с Сырским? – Так его уволили.
– Неудачная реформа ТЦК, мобилизации? – Так сейчас все вообще стало на паузу.
– Разборки между оружейниками ради справедливости? — Но теперь программа "Линия дронов" вообще приостановлена и еще многое.
– Некачественный аудит средств для обороны? – Так сейчас уже нет ни одного, все попытки аудита остановлены.
– Личные политические амбиции? – Так это, наоборот, толкнуло Федорова в самостоятельное политическое плавание, и сколько бы ошибок он ни совершил на этом пути, уверена, мы еще о нем услышим, подытожила политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по прогнозу Безуглой, завершится война в Украине.