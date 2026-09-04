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"С меня хватит": у Безуглой лопнуло терпение - кто довел нардепку до бешенства

Народная депутат Безуглая рассказала о сотрудничестве с новым министром обороны Хмарой

4 сентября 2026, 21:32
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Кречмаровская Наталия

Новый министр обороны Евгений Хмара уже получил порцию критики от народной депутат Марьяны Безуглой. Политик не выбирала слов и некоторыми ошарашила.

"С меня хватит": у Безуглой лопнуло терпение - кто довел нардепку до бешенства

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Нардепка заявила, что за 46 дней, которые Евгений Хмара занимает должность в Минобороны, она много раз пыталась достучаться до него по поводу проблем. Она отметила, что каждый раз встречала отсутствие знаний, заангажированность и обман.

"Удивлена, что офицер спецназа может так часто лгать. С меня достаточно личного общения и попыток. В дальнейшем будут чисто официальные письма и публичная позиция. Конечно, оставляю небольшую надежду, что Евгений Леонидович сориентируется и изменится, но эта надежда настолько призрачная, что с сегодняшнего дня буду прилагаться к поискам альтернативы на должность министра и разоблачению того, что там происходит”, — отметила народная депутат.

Безуглая выразила досаду, заметив, что за год в Украине сменилось 4 министра обороны. Двое из них после увольнения Умерова, а именно Шмыгаль и Федоров, отметила она, были по-своему хороши, и только начали систематизировать бедлам, их уволили.

"Сейчас обращаюсь ко всем и каждому: вы должны понимать, Министерство обороны Украины будет некоторое время фактически без лидерства и будет заваливаться. Пока центробежные, безмировоззренческие процессы не станут очевидными Президенту и он не примет решения. Это будет происходить постепенно, но точно окно возможностей в войне, открытое весной, мы потеряли”, — предупредила она.

Также в настоящее время она попросила общественность, антикоррупционные организации усилить бдительность, а Кабмин и СНБО – взять на себя все, что возможно, по стратегическому развитию обороны. Безуглая отметила, что под генштабовским руководством Иващенко продолжает ослабевать ГУР МОУ.

Народная депутат заявила, что без Федорова объективно стало хуже. И поинтересовалась реальной причиной, по которой президент уволил министра:

– Конфликт с Сырским? – Так его уволили.

– Неудачная реформа ТЦК, мобилизации? – Так сейчас все вообще стало на паузу.

– Разборки между оружейниками ради справедливости? — Но теперь программа "Линия дронов" вообще приостановлена и еще многое.

– Некачественный аудит средств для обороны? – Так сейчас уже нет ни одного, все попытки аудита остановлены.

– Личные политические амбиции? – Так это, наоборот, толкнуло Федорова в самостоятельное политическое плавание, и сколько бы ошибок он ни совершил на этом пути, уверена, мы еще о нем услышим, подытожила политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по прогнозу Безуглой, завершится война в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0Kk9HboX7sMXHW318WpFAAgVf2q5KdZvQh2NL82y1xgR7Snkd8U53YTzZ17exFeLal
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