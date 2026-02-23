Ющенка несподівано помітили на ринку: як зараз виглядає експрезидент у 72 роки (ФОТО)

Рубрики
Третього президента України Віктора Ющенка несподівано помітили на одному з ринків. 72-річного політика побачили на Столичному ринку в Києві. Свідки вказують, що колишній президент був без охорони, обирав фрукти та спілкувався з продавцем.
Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел
Українка Людмила Архарова у соцмережі Threads розповіла, що 22 лютого випадково зустріла Віктора Ющенка на ринку в Києві.
Жінка зізналася, що не планувала підходити до політика, однак стверджує, що саме Ющенко перший з нею заговорив.
Також Людмила опублікувала фото Ющенка з ринку.
Ющенко на ринку в Києві. Фото: @lyudmila_arkharova
Віктор Ющенко з’явився на Столичному ринку. Фото: @lyudmila_arkharova
У коментарях українці поділилися різними оцінками ролі Ющенка в історії країни. Частина користувачів назвала його "єдиним нормальним президентом", а інші критикували його за політичні рішення після Помаранчевої революції.
Ющенко очолював державу у 2005–2010 роках. 23 лютого 2026 року Ющенку виповнилося 72 роки.
