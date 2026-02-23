Ющенка несподівано помітили на ринку: як зараз виглядає експрезидент у 72 роки (ФОТО)

Третього президента України Віктора Ющенка несподівано помітили на одному з ринків. 72-річного політика побачили на Столичному ринку в Києві. Свідки вказують, що колишній президент був без охорони, обирав фрукти та спілкувався з продавцем.

Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел

Українка Людмила Архарова у соцмережі Threads розповіла, що 22 лютого випадково зустріла Віктора Ющенка на ринку в Києві.

"Сьогодні на Столичному ринку зустріла Віктора Ющенка. Без охорони. Без метушні. Спокійно обирав фрукти. Видно не випадковий гість, а постійний клієнт. Стояв, розмовляв із власником лавки, тим самим, у якого і я купую свої мандарини", — пише жінка.

Жінка зізналася, що не планувала підходити до політика, однак стверджує, що саме Ющенко перший з нею заговорив.

"Я ніколи не люблю "чіпляти" відомих людей. Але цього разу все сталося навпаки, пан Віктор сам заговорив зі мною, обійняв, почав жартувати й радити, де краще купувати. Я теж не розгубилася. Кажу: "10 кг мандаринів оптом для мене забагато. Може, візьмемо навпіл?", – додала жінка.

Також Людмила опублікувала фото Ющенка з ринку.

Ющенко на ринку в Києві. Фото: @lyudmila_arkharova

Віктор Ющенко з’явився на Столичному ринку. Фото: @lyudmila_arkharova

У коментарях українці поділилися різними оцінками ролі Ющенка в історії країни. Частина користувачів назвала його "єдиним нормальним президентом", а інші критикували його за політичні рішення після Помаранчевої революції.

"Скажу непопулярну думку. Ющенко єдиний нормальний президент був із усіх"

"Людина завдяки якій світ знає про Україну, знає про комуністичні злочини, про голодомор"

"Цей помаранчевий, за якого ми стояли, здав нас Януковичу. Тому, він вже ніхто. Негативний політик, за якого стали студенти, а він потім на с усіх продав. Гнилий помаранчевий політик"

"Він найкраще, що трапилось з Україною. На жаль, Україна не була ще готова до нього"

Ющенко очолював державу у 2005–2010 роках. 23 лютого 2026 року Ющенку виповнилося 72 роки.

