Ющенко неожиданно заметили на рынке: как сейчас выглядит экс-президент в 72 года (ФОТО)

Третьего президента Украины Виктора Ющенко неожиданно заметили на одном из рынков. 72-летнего политика увидели на Столичном рынке в Киеве. Свидетели указывают, что бывший президент был без охраны, выбирал фрукты и общался с продавцом.

Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

Украинка Людмила Архарова в соцсети Threads рассказала, что 22 февраля случайно встретила Виктора Ющенко на рынке в Киеве.

"Сегодня на Столичном рынке встретила Виктора Ющенко. Без охраны. Без суеты. Спокойно выбирал фрукты. Видно не случайный гость, а постоянный клиент. Стоял, разговаривал с владельцем лавки, тем самым, у которого и я покупаю свои мандарины", — пишет женщина.

Женщина призналась, что не планировала подходить к политику, однако утверждает, что именно Ющенко первым заговорил с ней.

"Я никогда не люблю "цеплять" известных людей. Но на этот раз все произошло наоборот, господин Виктор сам заговорил со мной, обнял, начал шутить и советовать, где лучше покупать. Я тоже не растерялась. Говорю: "10 кг мандаринов оптом для меня слишком много. Может, возьмем пополам?", — добавила женщина.

Также Людмила опубликовала фото Ющенко с рынка.

Ющенко на рынке в Киеве. Фото: @lyudmila_arkharova

Виктор Ющенко появился на Московском рынке. Фото: @lyudmila_arkharova

В комментариях украинцы поделились разными оценками роли Ющенко в истории страны. Часть пользователей назвала его "единственным нормальным президентом", а другие критиковали его за политические решения после Оранжевой революции.

"Скажу непопулярное мнение. Ющенко единственный нормальный президент был из всех"

"Человек благодаря которому мир знает об Украине, знает о коммунистических преступлениях, о голодоморе"

"Этот оранжевый, за которого мы стояли, сдал нас Януковичу. Поэтому, он уже никто. Негативный политик, за которого стали студенты, а он потом на всех продал. Гнилой оранжевый политик"

"Он лучшее, что случилось с Украиной. К сожалению, Украина не была еще готова к нему"

Ющенко возглавлял государство в 2005-2010 годах. 23 февраля 2026 года Ющенко исполнилось 72 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ющенко сделал тревожный прогноз об окончании войны.

Также "Комментарии" писали, что Ющенко рассказал, кто создал Путина и платил ему миллиард долларов в сутки.