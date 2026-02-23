Ющенко неожиданно заметили на рынке: как сейчас выглядит экс-президент в 72 года (ФОТО)

Рубрики
Третьего президента Украины Виктора Ющенко неожиданно заметили на одном из рынков. 72-летнего политика увидели на Столичном рынке в Киеве. Свидетели указывают, что бывший президент был без охраны, выбирал фрукты и общался с продавцом.
Виктор Ющенко. Фото из открытых источников
Украинка Людмила Архарова в соцсети Threads рассказала, что 22 февраля случайно встретила Виктора Ющенко на рынке в Киеве.
Женщина призналась, что не планировала подходить к политику, однако утверждает, что именно Ющенко первым заговорил с ней.
Также Людмила опубликовала фото Ющенко с рынка.
Ющенко на рынке в Киеве. Фото: @lyudmila_arkharova
Виктор Ющенко появился на Московском рынке. Фото: @lyudmila_arkharova
В комментариях украинцы поделились разными оценками роли Ющенко в истории страны. Часть пользователей назвала его "единственным нормальным президентом", а другие критиковали его за политические решения после Оранжевой революции.
Ющенко возглавлял государство в 2005-2010 годах. 23 февраля 2026 года Ющенко исполнилось 72 года.
