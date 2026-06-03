Його популярність зростає: хто у команді Зеленського набирає обертів і може піти у президенти

Глава Офісу президента Кирило Буданов залишається однією з найвпливовіших постатей в українській політиці, і в майбутньому його роль може суттєво зрости. Таку думку висловив український політик та підприємець Михайло Бродський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Під час розмови Бродський розмірковував про можливі кадрові зміни в українській владі і назвав Буданова одним із політиків і військових керівників, які мають високий рівень суспільної довіри та серйозний політичний потенціал.

На думку бізнесмена, екс-глава ГУР міг би ефективно працювати на одній із ключових посад у системі державного управління, але за фактом він все ще повністю не очолив Офіс президента, адже він повністю себе як керівник не виявив, не представив своєї стратегії.

Політик наголосив, що популярність Буданова багато в чому пов'язана з успішними операціями українських спецслужб під час війни, а також з його публічним чином людини, здатної приймати складні рішення у кризових умовах. В останні роки ім'я Буданова регулярно фігурує в експертних дискусіях щодо можливої повоєнної конфігурації української влади. Його називають серед потенційних претендентів на високі державні посади, хоча сам голова ОП неодноразово заявляв, що зосереджений насамперед на виконанні своїх обов'язків.

Бродський вважає, що кадрові рішення такого масштабу залежатимуть від подальшого розвитку ситуації в країні та результатів війни. Проте вже зараз, за його словами, Буданов входить до фігур, які здатні відігравати помітну роль не лише у сфері безпеки, а й у політичному управлінні державою.

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