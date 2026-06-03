Его популярность растет: кто в команде Зеленского набирает обороты и может пойти в президенты

Глава Офиса президента Кирилл Буданов остается одной из самых влиятельных фигур в украинской политике, и в будущем его роль может существенно возрасти. Такое мнение высказал украинский политик и предприниматель Михаил Бродский в интервью Дмитрию Гордону.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Во время разговора Бродский рассуждал о возможных кадровых изменениях в украинской власти и назвал Буданова одним из политиков и военных руководителей, которые обладают высоким уровнем общественного доверия и серьезным политическим потенциалом.

По мнению бизнесмена, экс-глава ГУР мог бы эффективно работать на одной из ключевых должностей в системе государственного управления, но по факту он все еще полностью не возглавил Офис президента, ведь он полностью себя как руководитель не проявил, не представил свою стратегию.

Политик подчеркнул, что популярность Буданова во многом связана с успешными операциями украинских спецслужб во время войны, а также с его публичным образом человека, способного принимать сложные решения в кризисных условиях. В последние годы имя Буданова регулярно фигурирует в экспертных дискуссиях о возможной послевоенной конфигурации украинской власти. Его называют среди потенциальных претендентов на высокие государственные должности, хотя сам глава ОП неоднократно заявлял, что сосредоточен прежде всего на выполнении своих нынешних обязанностей.

Бродский считает, что кадровые решения такого масштаба будут зависеть от дальнейшего развития ситуации в стране и итогов войны. Однако уже сейчас, по его словам, Буданов входит в число фигур, которые способны играть заметную роль не только в сфере безопасности, но и в политическом управлении государством.

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