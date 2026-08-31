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Яценюк пригадав, як одного торта "Рошен" вистачило Порошенку для перемоги

Арсеній Яценюк пригадав жарт про торт "Рошен" та розповів про політичні здібності Петра Порошенка.

31 серпня 2026, 21:00
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Автор:
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Slava Kot

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк з іронією розповів про політичні здібності Петра Порошенка та пригадав жарт, який пов’язує його перемогу на президентських виборах 2014 року з одним тортом "Рошен".

Яценюк пригадав, як одного торта "Рошен" вистачило Порошенку для перемоги

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк заявив, що Петро Порошенко під час Революції Гідності продемонстрував здатність швидко знаходити спільну мову з суспільством та використовувати політичний момент. Яценюк пригадав популярний політичний жарт, який обігрує зв’язок Порошенка з кондитерською корпорацією "Рошен", заснованою задовго до його президентства. У своїй розповіді експрем’єр використав цю історію як іронічну характеристику політичного таланту п’ятого президента.

"Це ж треба мати такі надзвичайні здібності: принести на Майдан всього один торт — і за це тебе всі підтримали й обрали президентом!" — з колишній прем’єр.

Яценюк також наголосив на комунікаційних та політтехнологічних здібностях Порошенка. На його думку, вони допомогли політику сформувати високий рівень підтримки в суспільстві у період після втечі Віктора Януковича та початку російської агресії.

Нагадаємо, що тоді президентські вибори в Україні відбулися 25 травня 2014 року. Петро Порошенко здобув перемогу в першому турі, де отримав 54,7% голосів виборців. Вибори проходили в умовах глибокої політичної кризи, анексії Криму Росією та бойових дій на Донбасі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що китайські соцмережі підхопили жарт про Епштейна та Порошенка.

Також "Коментарі" писали, що колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував провести вибори в Україні.



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Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/tsenyuk-zgadav-zhart-poroshenka-odin-tort-1787833281.html
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