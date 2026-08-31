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Яценюк вспомнил, как одного торта "Рошен" хватило Порошенко для победы

Арсений Яценюк вспомнил шутку о торте "Рошен" и рассказал о политических способностях Петра Порошенко.

31 августа 2026, 21:00
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Slava Kot

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк с иронией рассказал о политических способностях Петра Порошенко и вспомнил шутку, связывающую его победу на президентских выборах 2014 года с одним тортом "Рошен".

Яценюк вспомнил, как одного торта "Рошен" хватило Порошенко для победы

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк заявил, что Петр Порошенко во время Революции Достоинства продемонстрировал способность быстро находить общий язык с обществом и использовать политический момент. Яценюк вспомнил популярную политическую шутку, которая обыгрывает связь Порошенко с кондитерской корпорацией "Рошен", основанной задолго до его президентства. В своем рассказе экс-премьер использовал эту историю как ироническую характеристику политического таланта пятого президента.

"Это же надо иметь такие удивительные способности: принести на Майдан всего один торт — и за это тебя все поддержали и избрали президентом!" – с бывший премьер.

Яценюк также отметил коммуникационных и политтехнологических способностях Порошенко. По его мнению, они помогли политику сформировать высокий уровень поддержки в обществе в период после побега Виктора Януковича и начала российской агрессии.

Напомним, что тогда президентские выборы в Украине прошли 25 мая 2014 года. Петр Порошенко получил победу в первом туре, где получил 54,7% голосов избирателей. Выборы проходили в условиях глубочайшего политического кризиса, аннексии Крыма Россией и боевых действий на Донбассе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайские соцсети подхватили шутку об Эпштейне и Порошенко.

Также "Комментарии" писали, что бывший премьер-министр Арсений Яценюк предложил провести выборы в Украине.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tsenyuk-zgadav-zhart-poroshenka-odin-tort-1787833281.html
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