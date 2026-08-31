Яценюк вспомнил, как одного торта "Рошен" хватило Порошенко для победы

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк с иронией рассказал о политических способностях Петра Порошенко и вспомнил шутку, связывающую его победу на президентских выборах 2014 года с одним тортом "Рошен".

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк заявил, что Петр Порошенко во время Революции Достоинства продемонстрировал способность быстро находить общий язык с обществом и использовать политический момент. Яценюк вспомнил популярную политическую шутку, которая обыгрывает связь Порошенко с кондитерской корпорацией "Рошен", основанной задолго до его президентства. В своем рассказе экс-премьер использовал эту историю как ироническую характеристику политического таланта пятого президента.

"Это же надо иметь такие удивительные способности: принести на Майдан всего один торт — и за это тебя все поддержали и избрали президентом!" – с бывший премьер.

Яценюк также отметил коммуникационных и политтехнологических способностях Порошенко. По его мнению, они помогли политику сформировать высокий уровень поддержки в обществе в период после побега Виктора Януковича и начала российской агрессии.

Напомним, что тогда президентские выборы в Украине прошли 25 мая 2014 года. Петр Порошенко получил победу в первом туре, где получил 54,7% голосов избирателей. Выборы проходили в условиях глубочайшего политического кризиса, аннексии Крыма Россией и боевых действий на Донбассе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайские соцсети подхватили шутку об Эпштейне и Порошенко.

Также "Комментарии" писали, что бывший премьер-министр Арсений Яценюк предложил провести выборы в Украине.