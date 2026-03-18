"Всех нардепов мобилизовать и отправить на фронт": в Раде указали, кто должен первым идти на войну

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворен работой Верховной Рады и пригрозил народным депутатам мобилизацией и отправкой на фронт. Хотя впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что Зеленского не так поняли, под куполом оживились и объяснили, кто из нардепов первым должен идти на войну.
Мобилизация нардепов. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что подавал в Верховную Раду инициативу относительно изменений, которые позволяли бы нардепам во время военного состояния совмещать работу с военной службой (если подразделения соглашаются на такое сочетание). Однако, по его словам, у этих предложений нет поддержки.
Если серьезнее, то, по убеждению народного депутата, вопрос защиты Отечества невозможно успешно решать, если рассчитывать на загон и содержание людей силой в армии.
При этом уточнил, что не поддержал бы подобные инициативы, ведь не поддерживает рабовладельческую философию и рабовладельческие подходы.
