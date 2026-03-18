Политика Украины 2026 "Всех нардепов мобилизовать и отправить на фронт": в Раде указали, кто должен первым идти на войну
"Всех нардепов мобилизовать и отправить на фронт": в Раде указали, кто должен первым идти на войну

Народный депутат Мазурашу о мобилизации нардепов

18 марта 2026, 17:02
Автор:
Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворен работой Верховной Рады и пригрозил народным депутатам мобилизацией и отправкой на фронт. Хотя впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что Зеленского не так поняли, под куполом оживились и объяснили, кто из нардепов первым должен идти на войну.

Мобилизация нардепов. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что подавал в Верховную Раду инициативу относительно изменений, которые позволяли бы нардепам во время военного состояния совмещать работу с военной службой (если подразделения соглашаются на такое сочетание). Однако, по его словам, у этих предложений нет поддержки.

"А относительно мобилизации нардепов — вполне логично было бы давать возможность мобилизовывать тех, кто поддерживает "бусификацию". Поддерживаешь? — в бусик и "на мясо" — это с иронией", — пояснил политик.

Если серьезнее, то, по убеждению народного депутата, вопрос защиты Отечества невозможно успешно решать, если рассчитывать на загон и содержание людей силой в армии.

"Защита Отечества — это почетная миссия для самых смелых патриотов. И это не должно быть наказанием за "плохую работу". Защита Отечества — это наивысшее проявление патриотизма. И это не зависит от статуса, должностей, имущественного положения и т.д. А зависит исключительно от того, реально ли гражданин способен служить и воевать, имеет ли необходимые для этого морально-волевые качества”, — отметил политик.

При этом уточнил, что не поддержал бы подобные инициативы, ведь не поддерживает рабовладельческую философию и рабовладельческие подходы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого, по словам народных депутатов, начали "паковать" представители ТЦК.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nardepSN/3187
