"Все або нічого": Євросоюз здивував новою жорсткою вимогою до Зеленського



















Україна має виконати 25 реформ, щоб отримати понад 10 млрд євро бюджетної підтримки за програмою Ukraine Facility. Оновлений план уже схвалили посли країн ЄС, а найближчим часом його має затвердити Рада Європейського Союзу.

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Політолог Ігор Рейтерович наголошує, що цього разу Брюссель фактично перейшов до принципу "без реформ – без грошей". За його словами, якщо раніше окремі невиконані зобов'язання не ставали критичними, то тепер ЄС може призупинити виплату всієї суми через зрив навіть кількох ключових індикаторів.

Для отримання першого траншу у 2,86 млрд євро Україна повинна виконати сім реформ, серед яких прозорий відбір керівників прокуратури, зміни у сфері банкрутства малого та середнього бізнесу та вдосконалення державних реєстрів. Ще 18 реформ необхідно реалізувати у 2026 році, щоб залучити додаткові 7,5 млрд євро.

"Європейський Союз фактично застосовує принцип "все або нічого". Якщо буде зірвано частину судової чи антикорупційної реформи, Брюссель може заморозити виплату всього траншу. Для України це означатиме серйозні бюджетні ризики", – зазначив Рейтерович.

Експерт підкреслив, що виконання вимог ЄС має не лише фінансове, а й політичне значення. За його словами, поки Україна демонструє прогрес у реформах, країнам, які скептично ставляться до розширення Євросоюзу, буде складніше блокувати переговори про членство.

Водночас будь-які сумніви щодо незалежності судової системи чи боротьби з корупцією можуть стати аргументом для опонентів євроінтеграції.

"Влада має усвідомлювати відповідальність. Якщо реформи не будуть виконані, перекласти провину на Брюссель не вийде, адже всі умови були погоджені Україною", – наголосив політолог.

На думку Рейтеровича, найближчі місяці стануть визначальними: від швидкості виконання реформ залежить не лише надходження мільярдів євро, а й подальший рух України до членства в Європейському Союзі.

Портал "Коментарі" вже писав, що у мережі з'явилися повідомлення про можливу підготовку Іраном удару балістичними ракетами по території України. Хоча офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, вона активно обговорюється у моніторингових спільнотах.