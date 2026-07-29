"Все или ничего": Евросоюз удивил новым жестким требованием к Зеленскому



















Украина должна выполнить 25 реформ, чтобы получить более 10 млрд. евро бюджетной поддержки по программе Ukraine Facility. Обновленный план уже одобрили послы стран ЕС, а в ближайшее время его должен утвердить Совет Европейского Союза.

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Политолог Игорь Рейтерович отмечает , что на этот раз Брюссель фактически перешел к принципу "без реформ – без денег". По его словам, если раньше отдельные невыполненные обязательства не становились критическими, то теперь ЕС может приостановить выплату всей суммы из-за срыва нескольких ключевых индикаторов.

Для получения первого транша в 2,86 млрд. евро Украина должна выполнить семь реформ, среди которых прозрачный отбор руководителей прокуратуры, изменения в сфере банкротства малого и среднего бизнеса и совершенствование государственных реестров. Еще 18 реформ необходимо реализовать в 2026 году, чтобы привлечь дополнительные 7,5 млрд. евро.

"Европейский Союз фактически применяет принцип "все или ничего". Если будет сорвана часть судебной или антикоррупционной реформы, Брюссель может заморозить выплату всего транша. Для Украины это будет означать серьезные бюджетные риски", – отметил Рейтерович.

Эксперт подчеркнул, что выполнение требований ЕС имеет не только финансовое, но и политическое значение. По его словам, пока Украина демонстрирует прогресс в реформах, странам, скептически относящимся к расширению Евросоюза, будет сложнее блокировать переговоры о членстве.

В то же время, любые сомнения относительно независимости судебной системы или борьбы с коррупцией могут стать аргументом для оппонентов евроинтеграции.

"Власть должна осознавать ответственность. Если реформы не будут выполнены, переложить вину на Брюссель не получится, ведь все условия были согласованы с Украиной", — подчеркнул политолог.

По мнению Рейтеровича, в ближайшие месяцы станут определяющими: от скорости выполнения реформ зависит не только поступление миллиардов евро, но и дальнейшее движение Украины к членству в Европейском Союзе.

Портал "Комментарии" уже писал , что в сети появились сообщения о возможной подготовке Ираном удара баллистическими ракетами по территории Украины. Хотя официального подтверждения этой информации пока нет, она активно обсуждается в мониторинговых сообществах.