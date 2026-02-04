"Влияние Ермака" на Офис Президента: за что уже критикуют Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский 2 января назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. В Раде отметили, что ожидаемые изменения после назначения нового руководителя не произошли.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Народная депутат Анна Скороход отметила, что Буданов, после назначения главой ОП, до сих пор не провел кадровые "чистки".

"Ожидаемой перезагрузки Офиса Президента так и не произошло. За месяц работы Кирилл Буданов не уволил ни одной ключевой фигуры и оставил на местах всех заместителей Ермака. Ожидания людей от этого назначения так и не оправдались", — отметила она.

По словам народной депутатки, главный вопрос: чистки — не проводили или не давали проводить?

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали позицию Зеленского относительно мирных переговоров и в целом по завершению войны.

Народный депутат Алексей Гончаренко напомнил, как Зеленский на выборах в 2019 году рассказывал, что сейчас он скоро завершит войну, встретится с Путиным, обо всем договорится. А вообще война идет только потому, что на ней кто-то наживается. Далее, по словам политика, Зеленский становится президентом и начинает "играть" с Путиным. Вообще, по убеждению Гончаренко, действия Зеленского привели к большой войне. Во время войны было несколько моментов, когда можно было остановиться, но, как заметил политик, Зеленский показывал свою потужность.

По его словам, было несколько возможностей завершить войну, однако украинцев все меньше и меньше и меньше, а Зеленский все дальше демонстрирует свою потужность и несокрушимость.