Вперше чую: Зеленський відповів все про чутки стосовно виборів

Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію британського видання Financial Times про те, що 24 лютого він планує оголосити про намір провести вибори та референдум.

Зеленський про вибори 24 лютого в Україні

Раніше FT з посиланням на власні джерела написала, що український лідер нібито готується заявити про виборчі плани у четверту річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.

Однак сам Зеленський заявив, що не планував робити подібних заяв і вперше почув про це саме з публікації західного медіа.

"Щодо виборів і наміру оголосити 24-го — вперше чую. Вперше почув від Financial Times, а зараз вдруге чую від вас", — сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також підкреслив, що питання виборів можливе лише за умови гарантій безпеки. За його словами, ініціатива проведення виборів піднімається окремими партнерами, але не самою Україною.

Зеленський наголосив, що ключовою умовою для виборчого процесу є припинення вогню.

"Я говорив: дуже просто зробити — зробіть ceasefire, будуть вибори. Тобто це питання безпеки", — пояснив він.

Таким чином, президент дав зрозуміти, що без стабільної безпекової ситуації та припинення бойових дій проведення виборів є неможливим.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2025 році країни Європи наростили військову допомогу Україні на 67%, тоді як Сполучені Штати скоротили її на 99%. Про це свідчать дані аналітичного проєкту Ukraine Support Tracker.

За інформацією дослідників, у 2022–2024 роках США щороку в середньому виділяли Україні близько €17,3 млрд військової допомоги та ще €13,3 млрд фінансової й гуманітарної підтримки. Проте у 2025 році було зафіксовано лише один військовий пакет обсягом €0,4 млрд і жодних нових фінансових чи гуманітарних зобов’язань.

