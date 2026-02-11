logo

Впервые слышу: Зеленский ответил все о слухах про выборы

Президент Украины заявил, что впервые слышит о якобы планах объявить дату выборов в годовщину полномасштабного вторжения

11 февраля 2026, 20:05
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает информацию британского издания Financial Times о том, что 24 февраля он планирует объявить о намерении провести выборы и референдум.

Впервые слышу: Зеленский ответил все о слухах про выборы

Зеленский про выборы 24 февраля в Украине

FT со ссылкой на собственные источники написала, что украинский лидер якобы готовится заявить об избирательных планах в четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.

Однако сам Зеленский заявил, что не планировал делать подобные заявления и впервые услышал об этом именно из публикации западного медиа.

"О выборах и намерении объявить 24-го — впервые слышу. Впервые услышал от Financial Times, а сейчас второй раз слышу от вас", — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.

Он также подчеркнул, что вопрос выборов возможен только при гарантиях безопасности. По его словам, инициатива проведения выборов поднимается отдельными партнерами, но не самой Украиной.

Зеленский подчеркнул, что ключевым условием для избирательного процесса является прекращение огня.

"Я говорил: очень просто сделать – сделайте ceasefire, будут выборы. То есть, это вопрос безопасности", — пояснил он.

Таким образом, президент дал понять, что без стабильной ситуации безопасности и прекращения боевых действий проведение выборов невозможно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2025 году страны Европы нарастили военную помощь Украине на 67%, тогда как Соединенные Штаты сократили ее на 99%. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта Ukraine Support Tracker.
По информации исследователей, в 2022–2024 годах США ежегодно в среднем выделяли Украине около €17,3 млрд. военной помощи и еще €13,3 млрд. финансовой и гуманитарной поддержки. Однако в 2025 году был зафиксирован только один военный пакет в размере €0,4 млрд и никаких новых финансовых или гуманитарных обязательств.



Источник: https://t.me/dmytrogordon_official/130133
