Властям поставили жесткие условия: о чем предупредили нардепы

Верховная Рада Украины в четверг, 28 мая, ратифицировала Соглашение с Евросоюзом о ссуде Украины 90 миллиардов евро с возвращением от российских репараций и Меморандум о взаимопонимании с ЕС. Поддержали документы 298 нардепов, однако в Раде указали на четкие требования к власти.

Народный депутат Владимир Арьев подчеркнул, что в этом соглашении очень важная вещь.

"Если власть прекратит соблюдать демократические механизмы, верховенство права, защиту прав человека и бороться с коррупцией — тогда Евросоюз сможет потребовать погасить всю сумму долга за счет активов Украины. Если Украина не погасит – дефолт со всеми последствиями для курса гривны и экономики, которая и так дышит на ладан”, — подчеркнул политик.

По его словам, вторым важным условием для требования немедленного возврата средств Евросоюза — если будет установлено мошенничество или коррупция непосредственно со средствами займа — будет требование отдать эту сумму, с которой произошли незаконные действия.

Политик объяснил, что решение споров будет проходить не в украинских судах, а в Суде Справедливости ЕС. А если, по его словам, в украинских судах, только если это решение признает юстиция ЕС. Для Украины нет иммунитета от судебного преследования и ареста активов и обязано признать юрисдикцию ЕС (или Люксембурга, если нет регулирования ЕС).

"Теперь проще: если власть будет воровать, деньги заберут обратно со всеми вытекающими последствиями для страны и граждан. Если будет строить авторитарное государство — то же самое. Абсолютизм — не за средства Евросоюза. И ответственность будет именно на власти. Это важные предохранители для тех, кто слов не понимает", — резюмировал народный депутат.

