Властям поставили жесткие условия: о чем предупредили нардепы

Кречмаровская Наталия
Верховная Рада Украины в четверг, 28 мая, ратифицировала Соглашение с Евросоюзом о ссуде Украины 90 миллиардов евро с возвращением от российских репараций и Меморандум о взаимопонимании с ЕС. Поддержали документы 298 нардепов, однако в Раде указали на четкие требования к власти.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Владимир Арьев подчеркнул, что в этом соглашении очень важная вещь.
По его словам, вторым важным условием для требования немедленного возврата средств Евросоюза — если будет установлено мошенничество или коррупция непосредственно со средствами займа — будет требование отдать эту сумму, с которой произошли незаконные действия.
Политик объяснил, что решение споров будет проходить не в украинских судах, а в Суде Справедливости ЕС. А если, по его словам, в украинских судах, только если это решение признает юстиция ЕС. Для Украины нет иммунитета от судебного преследования и ареста активов и обязано признать юрисдикцию ЕС (или Люксембурга, если нет регулирования ЕС).
