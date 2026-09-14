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Власти могут потерять контроль над Радой: решение Зеленского изменит все

Эксперт Рейтерович объяснил, почему нардепы очень озабочены кандидатурой нового генерального прокурора

14 сентября 2026, 18:31
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламентариям с просьбой поддержать отставку генпрокурора Руслана Кравченко. Однако пока неизвестно, кого президент будет предлагать на этот пост.

Власти могут потерять контроль над Радой: решение Зеленского изменит все

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Больше всего вопросов кандидатура нового генпрокурора вызывает именно у нардепов, отметил руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

"Пока народных избранников, конечно, из монобольшинства, я не говорю сейчас об оппозиционных фракциях, волнует один очень простой вопрос: а не будет ли новый глава Офиса генерального прокурора подписывать все подозрения против народных депутатов, которые будет подавать САП и соответственно открывать дела и привлекать их к ответственности", — отметил эксперт.

Он рассказал об одном процедурном моменте. Специализированная антикоррупционная прокуратура, по его словам, представляет эти документы, материалы, но генеральный прокурор должен давать согласие. А он, объяснил Рейтерович, может его, как пример, пару недель не давать, а может вообще не подписывать, указывая на какие-то разногласия и не давая ход делам, а может делать это фактически не смотря и подписывать эти подозрения пачками.

"Поэтому народные избранники, конечно, хотели бы, чтобы генеральным прокурором был свой, условно говоря, человек, который очень долго бы думал перед тем, как подписывать представления на тех или иных депутатов. Кравченко, кстати, по отдельным персонам затягивал время, но из-за общественного резонанса должен был отдельные такие подозрения подписывать. И мы потом видели дела там и о деньгах в конвертах, и о некоторых других вещах, имеющих отношение к Верховной Раде”, — объяснил эксперт.

Поэтому, по его словам, от того, кто станет генеральным прокурором, будет зависеть без преувеличения будущее монобольшинства, а возможно и будущее всего украинского парламента.

"Ведь если там 10,15, 20 депутатов еще "попадут на крючок", то далеко не факт, что монобольший вообще вместе даже с сателлитными группами и фракциями сможет за что-то голосовать. Придется все это переформатировать, а это очень серьезное изменение той конфигурации власти, которая есть сегодня в стране", — отметил эксперт.

Именно поэтому, подытожил Рейтерович, президент Зеленский к вопросу назначения нового генерального прокурора подходит с большой осторожностью.

Напомним: портал "Комментарии" писал о неожиданном рычаге для капитуляции Украины.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jGLzikMY328&t=232s
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