Власти могут потерять контроль над Радой: решение Зеленского изменит все

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламентариям с просьбой поддержать отставку генпрокурора Руслана Кравченко. Однако пока неизвестно, кого президент будет предлагать на этот пост.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Больше всего вопросов кандидатура нового генпрокурора вызывает именно у нардепов, отметил руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.
Он рассказал об одном процедурном моменте. Специализированная антикоррупционная прокуратура, по его словам, представляет эти документы, материалы, но генеральный прокурор должен давать согласие. А он, объяснил Рейтерович, может его, как пример, пару недель не давать, а может вообще не подписывать, указывая на какие-то разногласия и не давая ход делам, а может делать это фактически не смотря и подписывать эти подозрения пачками.
Поэтому, по его словам, от того, кто станет генеральным прокурором, будет зависеть без преувеличения будущее монобольшинства, а возможно и будущее всего украинского парламента.
Именно поэтому, подытожил Рейтерович, президент Зеленский к вопросу назначения нового генерального прокурора подходит с большой осторожностью.
Напомним: портал "Комментарии" писал о неожиданном рычаге для капитуляции Украины.