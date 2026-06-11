Військові вже не добирають слів: жорстко попередили нардепів

В Україні гостро обговорювали питання завезення трудових мігрантів, і хоча ця тема зараз не в топі, однак її відлуння ще відчувається. Чимало політиків, експертів та військових вбачають серйозну загрозу у масовому завезенні іноземців в Україну. Дехто відверто висловлює свою позицію.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів, що з новин дізнався, що два народних депутати написали заяву на військового, який висловлювався проти мігрантів.

“Нардепи, які пишуть заяви на військових — навіть просто як факт — верх довб***ства. Та й нібито є важливіші задачі у таких поважних персон. Якщо по самій темі ситуації — це лише початок конфліктів. Трудових мігрантів ані військові, ані цивільні українці тут бачити не хочуть”, — зазначив військовий.

За словами захисника України все виглядає, як викривлена реальність, де бійці мають право вмирати за захист держави, але не мають права впливати на її розвиток.

“Депутатам в цілому, особливо таким розумним, варто було б частіше згадувати, в якій країні, і завдяки кому вони тут живуть. Щоб не довелось нагадувати”, — підсумував військовий ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев прокоментував ситуацію із завезенням трудових мігрантів в Україну. За його словами, все частіше наш уряд вказує на дефіцит робочої сили. За їх словами, рішення криється в залученні робітників із-за кордону. Однак він вказав на проблеми, з якими вже зіткнулися у Європі через мігрантів — від закритих етнічних спільнот до соціальної напруги та конфліктів.