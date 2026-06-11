Військові вже не добирають слів: жорстко попередили нардепів

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Кречмаровская Наталия
В Україні гостро обговорювали питання завезення трудових мігрантів, і хоча ця тема зараз не в топі, однак її відлуння ще відчувається. Чимало політиків, експертів та військових вбачають серйозну загрозу у масовому завезенні іноземців в Україну. Дехто відверто висловлює свою позицію.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів, що з новин дізнався, що два народних депутати написали заяву на військового, який висловлювався проти мігрантів.
За словами захисника України все виглядає, як викривлена реальність, де бійці мають право вмирати за захист держави, але не мають права впливати на її розвиток.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев прокоментував ситуацію із завезенням трудових мігрантів в Україну. За його словами, все частіше наш уряд вказує на дефіцит робочої сили. За їх словами, рішення криється в залученні робітників із-за кордону. Однак він вказав на проблеми, з якими вже зіткнулися у Європі через мігрантів — від закритих етнічних спільнот до соціальної напруги та конфліктів.