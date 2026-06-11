Военные уже не подбирают слова: жестко предупредили нардепов

В Украине остро обсуждали вопросы завоза трудовых мигрантов, и хотя эта тема сейчас не в топе, однако ее эхо еще ощущается. Многие политики, эксперты и военные видят серьезную угрозу в массовом завозе иностранцев в Украину. Некоторые откровенно выражают свою позицию.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал, что из новостей узнал, что два народных депутата написали заявление на военного, который высказывался против мигрантов.

"Нардепы, которые пишут заявления на военных — даже просто как факт — верх долб***ства. Да и вроде бы более важные задачи у таких уважаемых персон. Если по самой теме ситуации — это только начало конфликтов. Трудовых мигрантов ни военные, ни гражданские украинцы тут видеть не хотят", — отметил военный.

По словам защитника Украины, все выглядит как искаженная реальность, где бойцы имеют право умирать за защиту государства, но не имеют права влиять на его развитие.

"Депутатам в целом, особенно таким умным, стоило бы чаще вспоминать, в какой стране, и благодаря кому они здесь живут. Чтобы не пришлось напоминать", — подытожил военный ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что основатель подразделения Kraken Константин Немичев прокомментировал ситуацию с завозом трудовых мигрантов в Украину. По его словам, все чаще наше правительство указывает на дефицит рабочей силы. По их словам, решение кроется в привлечении рабочих из-за границы. Однако он указал на проблемы, с которыми уже столкнулись в Европе из-за мигрантов — от закрытых этнических общин до социального напряжения и конфликтов.