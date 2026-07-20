Війна чи вибори: в Раді попередили про непопулярні рішення

Протести проти звільнення міністра оборони Федорова, на думку деяких експертів, може бути сигналом для президента України Володимира Зеленського по нового ймовірного конкурента на президентських виборах.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський жорстко розкритикував тих, хто думає про вибори під час війни. Заявив, що має свою позицію — хоче, щоб якнайшвидше закінчилась війна на вигідних для України умовах.

"Мені абсолютно все одно, хто виграє наступні вибори. Я хочу, щоб вони відбулися, якнайшвидше, відразу ж після закінчення війни. Щоб вони відбулися за українськими законами, щоб вони були прозорими, демократичними та легітимними. І ось хто виграє, той і буде влада", — переконаний політик.

За його словами, дивлячись на те, що відбувається на вулиці, на тлі щоденних смертей, не важливо, яким буде прізвище переможця. Також зазначив, що з подивом дивиться на людей, незалежно від їхнього суспільного та політичного становища, які готові не помічати війну задля участі у виборчих перегонах.

"Ми повинні зосередитися на чомусь одному: на бажанні виграти, не програти війну або на бажанні виграти вибори. Це дві прямо протилежні цілі. І якщо ми поженемося за обома, ми неминуче програємо обидві. Перемога у війні вимагає ухвалення непопулярних рішень, на жаль. Перемога на виборах та гонка за політичними рейтингами потребує вкрай популярних рішень. Що може завдати шкоди нашій обороноздатності”, — зазначив політик.

На його переконання, зараз на це просто немає права.

“Відповідальність кожного політика, кожного держслужбовця, кожного, в принципі, відповідального громадянина в тому, щоб розуміти, що ціною війни, що триває, боротися за рейтинг не можна”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про вибори в Україні.



