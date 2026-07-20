Война или выборы: в Раде предупредили о непопулярных решениях

Протесты против увольнения министра обороны Федорова, по мнению некоторых экспертов, могут быть сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о новом вероятном конкуренте на президентских выборах.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский жестко раскритиковал тех, кто думает о выборах во время войны. Заявил, что имеет свою позицию – хочет, чтобы как можно быстрее закончилась война на выгодных для Украины условиях.

"Мне абсолютно все равно, кто выиграет следующие выборы. Я хочу, чтобы они состоялись, как можно скорее, сразу же после окончания войны. Чтобы они состоялись по украинским законам, чтобы они были прозрачными, демократическими и легитимными. И вот кто выиграет, тот и будет власть", — убежден политик.

По его словам, глядя на происходящее на улице, на фоне ежедневных смертей, не важно, какой будет фамилия победителя. Также отметил, что с удивлением смотрит на людей, независимо от их общественного и политического положения, которые готовы не замечать войну для участия в избирательной гонке.

"Мы должны сосредоточиться на чем-то одном: на желании выиграть, не проиграть войну или на желании выиграть выборы. Это две прямо противоположные цели. И если мы погонимся за обеими, мы неизбежно проигрываем обе. Победа в войне требует принятия непопулярных решений, к сожалению. Победа на выборах и гонка за политическими рейтингами нуждается в очень популярных решениях. Что может причинить вред нашей обороноспособности”, — отметил политик.

По его убеждению, сейчас на это просто нет права.

"Ответственность каждого политика, каждого госслужащего, каждого, в принципе, ответственного гражданина в том, чтобы понимать, что ценой продолжающейся войны бороться за рейтинг нельзя", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о выборах в Украине.



