Вышиванки каких брендов выбрали Зеленский и Первая леди: стоимость впечатляет

Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская записали пасхальное поздравление — обратились к украинцам традиционно в вышиванках.
Зеленские. Фото из открытых источников
Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за модными и дорогими новинками в гардеробах украинских чиновников и политиков, рассказала о стоимости одежды Зеленских.
По словам блогера, на президенте, по классике, был бренд Damirli, а на Первой леди вышиванка "Франко" от Karavay Studio. Все сшито по индивидуальному заказу.
Впоследствии сообщила, что узнала стоимость вышиванки Елены Зеленской, в которой она отмечала Пасху.
Напомним, портал "Комментарии" писал, гардероб Первой леди Украины Елены Зеленской всегда вызывал особое внимание. Российская пропаганда писала о заоблачной стоимости одежды, которую Зеленская покупаю за государственный счет. И хотя Первая леди опровергала эту информацию, стоимость украшений, которые она выбрала для визита в США, ошеломляет.
Блогер Harley Quinn сообщила, что Первая леди Елена Зеленская приехала в США в серьгах от Guzema. Стоимость – 119 800 грн.