Вышиванки каких брендов выбрали Зеленский и Первая леди: стоимость впечатляет

В вышиванках каких брендов появились Зеленский и Зеленская на пасхальном поздравлении

13 апреля 2026, 23:24
Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская записали пасхальное поздравление — обратились к украинцам традиционно в вышиванках.

Зеленские. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за модными и дорогими новинками в гардеробах украинских чиновников и политиков, рассказала о стоимости одежды Зеленских.

"Вчера так засмотрелась на платок жены Буданова, что забыла написать об образах президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской. Поздравили они нас, как всегда, традиционно – в вышиванках", — написала она.

По словам блогера, на президенте, по классике, был бренд Damirli, а на Первой леди вышиванка "Франко" от Karavay Studio. Все сшито по индивидуальному заказу.

"Стоимость уточняйте у брендов. Ранее дизайнер и основательница бренда Damirli Эльвира Гасанова говорила, что для президента вещи шьют за свой счет. Но вам за "хочу такую же" придется заплатить", — пояснила она.

Впоследствии сообщила, что узнала стоимость вышиванки Елены Зеленской, в которой она отмечала Пасху.

"Ее цена — 1580 долларов. Изготавливается под заказ и в ограниченном количестве. Весь Кабмин уже заказал", — отметила она.

Напомним, портал "Комментарии" писал, гардероб Первой леди Украины Елены Зеленской всегда вызывал особое внимание. Российская пропаганда писала о заоблачной стоимости одежды, которую Зеленская покупаю за государственный счет. И хотя Первая леди опровергала эту информацию, стоимость украшений, которые она выбрала для визита в США, ошеломляет.

Блогер Harley Quinn сообщила, что Первая леди Елена Зеленская приехала в США в серьгах от Guzema. Стоимость – 119 800 грн.




Источник: https://t.me/harley_with_love/5566
