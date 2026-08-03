Нове рішення шокувало навіть нардепів: це фактично стеження за українцями

Податкова служба буде знати куди та коли переміщаються українці за кордон. У мережі Інтернет з’явилась інформація про підписання відповідного договору між прикордонною та податковою службами.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що в автоматичному режимі прикордонна служба якимось чином вирішила з якоїсь причини надавати дані податковій про перетин кордону громадянами. За його словами, це фактично стеження.

“На цей момент, безумовно, прикордонники передають дані, але на запит. Податкова надсилає запит, лист, їй відповідають, для того, щоб надіслати такий лист, у податкової мають бути підстави. Тобто вона має знати, навіщо конкретно, з якою метою, у зв'язку з чим вона вимагає інформацію про те, чи ви перетинали кордон, виїжджаючи чи повертаючись до України”, — пояснив народний депутат.

Політик підкреслив, що якщо людина виїздить за кордон, не порушуючи закон, то це особиста справа і конфіденційна інформація.

“І ніхто не повинен цього знати, крім тих, хто вас випускає з країни та впускає до неї. Я вважаю, що це грубе порушення закону. Я вже писав про це, був такий випадок кілька років тому, коли Кабмін Шмигаля запросив можливість передачі в автоматичному режимі даних від прикордонників до Пенсійного фонду. Тоді на Комітеті цей законопроєкт відхилили. Але бачу, що деякі органи вирішили оминати закони внутрішніми постановами”, — зазначив політик.

За його словами, це ставить питання необхідність посилення відповідальності за перевищення повноважень.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розкритикували Зеленського за відсутність позиції щодо ситуації в Польщі.