Виїхав у відрядження і не повернувся: що насправді відбувається з Кравченком після «Карфагена»

Інформація, що Кравченко не повернувся з-за кордону й подав заяву про звільнення з органів прокуратури підтвердила очевидне: ніяке це було не відрядження, а банальна втеча від кримінального переслідування. І це тягне за собою низку запитань, котрі, попри широке й емоційне обговорення справи "Карфаген", ніхто в суспільстві так і не поставив. Про це розповів політичний експерт Анатолій Мелащенко.

Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел

Аналітик зазначає, прокурор САП Карась на суді по Кропиві стверджував, що слідство має докази близькості підозрюваного до Генпрокурора, повного покровительства Кравченка своєму підлеглому й стосунків, які виходять за рамки службових.

"То, де підозра екс-Генпрокурору, який, судячи з цих тверджень був саме вершиною злочинної піраміди з кришування шахрайських колцентрів? Чому, якщо версія НАБУ-САП про причетність Кравченка до злочинної схеми має хоч якесь підтвердження, його з дружиною випустили з країни, а не затримали з підозрою на кордоні, як того ж Галущенка? Які саме "козирі" мав у руках Кравченко, щоб досягнути таких непересічних домовленостей із НАБУ-САП та Зеленським?", – задається питанням експерт.

Він продовжує, не менш цікавим є питання: чим пояснити абсолютно істеричні дії з вилучення із ЄРДР підозри Кривоносу, бо вони не просто не передбачені жодним законом, а є фактично службовим злочином і щоб примусити до такого заступника Генпрокурора, треба мати дуже серйозні "аргументи". Хто саме і чому тиснув на нього і чи не було це частиною тих самих домовленостей?

За словами експерта, навіть якщо в слідства будуть вичерпні докази причетності Кравченка до злочинної схеми, жоден суд у Австрії, де знаходиться наразі екс-Генпрокурор, не дасть згоди на екстрадицію до України. Бо його слідство проти Кривоноса, ціла низка дій НАБУ-САП, а особливо, оце вилучення з ЄРДР як доказ особистих мотивів у діях директора НАБУ й нехтування законом у кримінальному переслідуванні Кравченка з боку держави дасть адвокатам залізобетонну можливість стверджувати, що ніякого правосуддя Кравченку наша держава забезпечити не може, тому, видавати його за жодних обставин не можна. Більше того, не виключаю, що й отримає захист від "політичного переслідування", якщо звернеться з таким.

"Мені інколи здається, що певні дії правоохоронців в частині, яка стосується Кравченка, саме й направлені на те, аби убезпечити його від екстрадиції й суду", – резюмував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кравченко не з'явився на роботі після закінчення відрядження: у ОДП відреагували.