Уехал в командировку и не вернулся: что на самом деле происходит с Кравченко после «Карфагена»

Информация, что Кравченко не вернулся из-за границы и подал заявление об увольнении из органов прокуратуры подтвердила очевидную: никакая это была не командировка, а банальное бегство от уголовного преследования. И это влечет ряд вопросов, которые, несмотря на широкое и эмоциональное обсуждение дела "Карфаген", никто в обществе так и не задал. Об этом рассказал политический эксперт Анатолий Мелащенко.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, что прокурор САП Карась на суде по Крапиве утверждал, что следствие имеет доказательства близости подозреваемого к Генпрокурору, полному покровительству Кравченко своему подчиненному и отношениям, которые выходят за рамки служебных.

"Где подозрение экс-Генпрокурора, который, судя по этим утверждениям, был именно вершиной преступной пирамиды по крыше мошеннических колцентров? Почему, если версия НАБУ-САП о причастности Кравченко к преступной схеме имеет хоть какое-то подтверждение, его с женой выпустили из страны, а не задержали с подозрением на границе, как Галущенко? Какие именно "козыри" имел в руках Кравченко, чтобы достичь таких незаурядных договоренностей с НАБУ-САП и Зеленским?", – задается вопросом эксперт.

Он продолжает, не менее интересен вопрос: чем объяснить абсолютно истерические действия по изъятию из ЕРДР подозрения Кривоносу, потому что они не просто не предусмотрены ни одним законом, а являются фактически служебным преступлением и чтобы принудить к такому заместителю Генпрокурора, надо иметь очень серьезные "аргументы". Кто именно и почему давил на него и не было ли это частью тех же договоренностей?

По словам эксперта, даже если у следствия будут исчерпывающие доказательства причастности Кравченко к преступной схеме, ни один суд в Австрии, где находится экс-Генпрокурор, не даст согласия на экстрадицию в Украину. Потому что его следствие против Кривоноса, целый ряд действий НАБУ-САП, а особенно это исключение из ЕРДР как доказательство личных мотивов в действиях директора НАБУ и пренебрежение законом в уголовном преследовании Кравченко со стороны государства даст адвокатам железобетонную возможность утверждать, что никакого правосудия Кравченко наше обстоятельство не может обеспечить. Более того, не исключаю, что получит защиту от "политического преследования", если обратится с таким.

"Мне иногда кажется, что определенные действия правоохранителей в части, которая касается Кравченко, как раз и направлены на то, чтобы обезопасить его от экстрадиции и суда", – резюмировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кравченко не появился на работе по окончании командировки: в ОГП отреагировали.