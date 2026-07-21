Відставку Сирського поставили на паузу: що задумали на Банковій

Президент Володимир Зеленський провів досить тривалі зустрічі з військовим керівництвом та бойовими командирами, після чого всі очікували, що глава держави оголосить про кадрові перестановки у Генштабі ЗСУ, але цього не сталося і навіть заговорили, що до 18 серпня, поки народні депутати не повернуться з канікул – жодних рішень не буде ухвалено. Чи не схоже на те, що Офіс президента вирішив затягнути час, щоб зняти напругу навколо відставки Федорова та можливої відставки Сирського? Чи буде зрештою відправлений Сирський у відставку? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський

Вулиця не повинна визначати, хто буде на чолі армії

Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній говорить, що він особисто не виключає, що саме тактика "затягування часу" і була взята.

"При цьому вже зараз можна сказати, що Федоров на посаду міністра оборони не повернеться, це очевидно. Далі, я думаю, що Банкова хоче показати, що вулиця не визначатиме політику держави у сфері безпеки. Я згоден з таким підходом, що люди, які взагалі не мають жодного відношення до армії, не є ветеранами, не мають жодного голосу щодо визначення безпеки держави. І тому в даному випадку вулиця взагалі не повинна брати участь у цьому питанні, тому що це анархія, і, по суті, те, що ми бачимо зі спробою обзивати головнокомандувача, вносити розкол в армію – це така більшовицька тактика щодо деморалізації та дезінтеграції армії та блоку безпеки", – зазначив Тарас Загородній.

При цьому він не виключає, що президент до кінця проводитиме це питання, бо ще велике питання, а чи згоден хтось взагалі зайняти місце Сирського.

"Сирського, до речі, умовляли бути на чолі армії після відставки Залужного. І тому чи є кваліфіковані люди, які готові взяти на себе відповідальність? І в цьому випадку, я вважаю, було б правильно щонайменше місяць це питання не просувати, щоб показати, що вулиця не повинна брати участь у цьому, тим більше, що це бардак та анархія в даному випадку", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Тарас Загородній прогнозує, що Зеленський згодом справді може звільнити Сирського, але це навряд чи станеться найближчим часом.

"Все може змінюватись, але можливо, що зараз цього Зеленський не зробить. Бо це, знову ж таки, ставитиметься питанням, що тепер вулиця визначатиме, який генерал очолюватиме армію. Що він тепер має орієнтуватися не на головнокомандувача, а на думку якихось незрозумілих людей, які сьогодні матимуть бойового генерала, а потім збиратимуться до Польщі і так далі", – висловився експерт.

Ідеальний варіант – це повернення Федорова на посаду міністра оборони

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак не вважає, що у влади є достатньо часу, щоб і далі затягувати це питання. Максимум, скільки Володимир Зеленський зможе визначатися з новим головкомом – це до кінця поточного тижня.

"Чим довше затягується цей процес, то тим сильніше та негативніше це може відобразиться на його особистих рейтингах та на державі в цілому. Ця невизначеність викликає велике невдоволення серед військових, стурбованість серед наших західних друзів та деморалізує суспільство загалом. При цьому не варто забувати, що західні партнери, яких це питання турбує, продовжують давати нам гроші, що немаловажливо", – зазначив Іван Ступак.

На його думку, у президента є кілька варіантів, як діяти у даній ситуації.

"Перший варіант: за результатами проведених зустрічей з військовими прийти до думки, що найкращою кандидатурою для нього все одно залишається генерал Сирський. Таким чином президент ухвалює рішення нічого не змінювати і залишити все як є. Але в такому разі він повинен в своєму зверненні до військових і людей чітко аргументувати свою позицію. Плюс всі репутаційні втрати лягають повністю на президента. Другий варіант: за результатами зустрічей, президент обирає іншу кандидатуру серед досвідчених та поважних командирів нової генерації. І знову публічно оголошує про своє рішення з чіткою аргументацією. Є велика ймовірність, що рішення буде підтримано у військовій спільноті та серед тих, хто протестує на вулиці. У випадку швидкого реагування на кадрову кризу, у президента залишається можливість не втратити довіру до себе та зберегти рейтинги на поточних позиціях. Хоча зараз рейтинги – це точно не те, про що треба опікуватися", – зазначив експерт.

За його словами, у такому разі новому головкому не заважають робити те, що він знає найкраще та дається карт-бланш на формування своєї власної команди. Генерал Сирський ймовірно може залишитися в команді президента, як варіант: радник із військових питань.

"Ідеальний варіант – це повернення Федорова на посаду міністра оборони. Визнавати та виправляти свої помилки можуть тільки дійсно сильні люди", – констатував Іван Ступак.

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