Отставку Сырского поставили на паузу: что задумали на Банковой

Президент Владимир Зеленский провел довольно продолжительные встречи с военным руководством и боевыми командирами, после чего все ожидали, что глава государства объявит о кадровых перестановках в Генштабе ВСУ, но этого не произошло и даже заговорили, что до 18 августа, пока народные депутаты не вернутся с каникул – никаких решений не будет принято. Не складывается ли мнение, что Офис президента решил затянуть время, чтобы снять напряжение вокруг отставки Федорова и возможной отставки Сырского? Будет ли в конце концов отправлен Сырский в отставку? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский

Улица не должна определять, кто будет во главе армии

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний говорит, что он лично не исключает, что именно тактика "затягивать время" и была взята.

"При этом уже сейчас можно сказать, что Федоров на пост министра обороны не вернется, это очевидно. Дальше, я думаю, что Банковая хочет показать, что улица не будет определять политику государства в области безопасности. Я согласен с таким подходом, что люди, которые не имеют вообще никакого отношения к армии, не являются ветеранами, не имеют никакого голоса в отношении определения безопасности государства. И поэтому в данном случае улица вообще не должна принимать участие в этом вопросе, потому что это анархия, и, по сути, то, что мы видим с попыткой обзывать главнокомандующего, вносить раскол в армию – это такая большевистская тактика по деморализации и дезинтеграции армии и блока безопасности", – отметил Тарас Загородний.

При этом он не исключает, что президент будет до конца проводить этот вопрос, потому что еще большой вопрос, а согласен ли кто-то вообще занять место Сырского.

"Сырского, кстати, уговаривали быть во главе армии после отставки Залужного. И поэтому есть ли квалифицированные люди, которые готовы взять на себя ответственность? И в этом случае, я считаю, было бы правильно, как минимум, месяц этот вопрос не подвигать, чтобы показать, что улица не должна принимать участие в этом, тем более, что это бардак и анархия в данном случае", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Тарас Загородний прогнозирует, что Зеленский спустя какое-то время действительно может уволить Сырского, но это вряд ли произойдет в ближайшее время.

"Все может меняться, но возможно, что сейчас этого Зеленский не сделает. Потому что это, опять же, будет ставиться вопросом, что теперь улица будет определять, какой генерал будет возглавлять армию. Что он теперь должен ориентироваться не на главнокомандующего, а на мнение каких-то непонятных людей, которые сегодня будут материть боевого генерала, а потом собираться будут в Польшу и так далее", – высказался эксперт.

Идеальный вариант – это возвращение Федорова на должность министра обороны

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак не считает, что у власти достаточно времени, чтобы и дальше затягивать этот вопрос. Максимум, сколько Владимир Зеленский сможет определяться с новым главком – это до конца текущей недели.

"Чем дольше затягивается этот процесс, тем сильнее и отрицательнее это может отразиться на его личных рейтингах и государстве в целом. Эта неопределенность вызывает большое недовольство среди военных, озабоченность среди наших западных друзей и деморализует общество в целом. При этом не стоит забывать, что западные партнеры, которых этот вопрос беспокоит, продолжают давать нам деньги, что немаловажно", – отметил Иван Ступак.

По его мнению, у президента есть несколько вариантов, как поступить в данной ситуации.

"Первый вариант: по результатам проведенных встреч с военными прийти к мнению, что лучшей кандидатурой для него все равно остается генерал Сырский. Таким образом, президент принимает решение ничего не менять и оставить все как есть. Но в таком случае он должен в своем обращении к военным и людям четко аргументировать свою позицию. Плюс все репутационные потери ложатся полностью на президента. Второй вариант: по результатам встреч президент выбирает другую кандидатуру среди опытных и уважаемых командиров нового поколения. И снова публично объявляет о своем решении с четкой аргументацией. Есть большая вероятность, что решение будет поддержано в военном сообществе и среди протестующих на улице. В случае быстрого реагирования на кадровый кризис у президента остается возможность не потерять доверие к себе и сохранить рейтинги на текущих позициях. Хотя сейчас рейтинги – это точно не то, о чем нужно заботиться", – отметил эксперт.

По его словам, в таком случае новому главкому не мешают делать то, что он знает лучше и дается карт-бланш на формирование своей собственной команды. Генерал Сырский может остаться в команде президента, как вариант: советник по военным вопросам.

"Идеальный вариант – это возвращение Федорова на должность министра обороны. Признавать и исправлять ошибки могут только действительно сильные люди", – констатировал Иван Ступак.

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