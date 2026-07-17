Відставка Федорова боляче вдарить по Зеленському: що вже почало відбуватися

Якщо за останні півроку Україна перехопила ініціативу принаймні на оперативному рівні, це була заслуга не Олександра Сирського, а саме Михайла Федорова. Бо неможливо вигравати війну у 2026 році методами, які працювали у 2022 році. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, якщо восени Росія знову перехопить ініціативу на оперативному рівні, це буде "заслуга" не Сирського, а Зеленського. Бо Сирський інакше воювати не вміє, а Зеленський мав вибір. Втім, він непоганий актор, але катастрофічно поганий менеджер. Президент спромігся за один день відчутно послабити Міноборони, ЗСУ, СБУ, уряд і парламент.

На думку аналітика, це закономірний результат гіпер-концентрації влади в одних руках: ціна помилки зростає до максимуму, а система не страхує.

"Думаю, що Україну Зеленський за один день не поховав, а от свої політичні перспективи поховав остаточно. Ігнорування протестів українці йому не забудуть і не пробачать. Як і конкретні рішення, що певною мірою підривають нашу обороноздатність", – висловився експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Верховна Рада схвалила новий склад Кабінету міністрів. При цьому так і не визначившись з новими міністрами оборони та закордонних справ. Юлія Свириденко без зайвих розмов поступилося місцем Сергію Корецькому. Основні ж баталії, як видно, розгорнулися навколо посади міністра оборони. Про що говорить ситуація навколо Михайла Федорова? Кому вигідно зняття Федорова саме зараз? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що після своєї відставки отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського продовжити роботу в його команді радником. Проте, за словами екс-міністра, він відмовився від цієї ініціативи.



