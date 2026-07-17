Отставка Федорова больно ударит по Зеленскому: что уже начало происходить

Если за последние полгода Украина перехватила инициативу, по крайней мере, на оперативном уровне, это была заслуга не Александра Сырского, а именно Михаила Федорова. Потому что невозможно выигрывать войну в 2026 году методами, работавшими в 2022 году. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что если осенью Россия снова перехватит инициативу на оперативном уровне, это будет "заслуга" не Сырского, а Зеленского. Потому что Сырский иначе воевать не умеет, а у Зеленского был выбор. Впрочем, он неплохой актер, но катастрофически плохой менеджер. Президент смог за один день ощутимо ослабить Минобороны, ВСУ, СБУ, правительство и парламент.

По мнению аналитика, это закономерный результат гиперконцентрации власти в одних руках: цена ошибки растет до максимума, а система не страхует.

Думаю, что Украину Зеленский за один день не похоронил, а вот свои политические перспективы похоронил окончательно. Игнорирование протестов украинцы ему не забудут и не простят. Как и конкретные решения, в определенной степени подрывающие нашу обороноспособность", – высказался эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Верховная Рада одобрила новый состав Кабинета министров. При этом, так и не определившись с новыми министрами обороны и иностранных дел. Юлия Свириденко без лишних разговоров уступила место Сергею Корецкому. Основные же баталии, по всей видимости, развернулись вокруг должности министра обороны. О чем говорит ситуация вокруг Михаила Фёдорова? Кому выгодно снятие Федорова именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что после своей отставки получил предложение от президента Владимира Зеленского продолжить работу в его команде советником. Однако, по словам экс-министра, он отказался от этой инициативы.



