“Відправити нардепів на фронт”: яке рішення пропонують в Раді

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський пригрозив народним депутатам відправленням на фронт, якщо вони не будуть працювати. В Раді переконані, що це питання потрібно було вирішити вже давно.

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що депутати мають бути ближче до фронту — але без популізму і руйнування державності. За його словами, нардепи ще два роки тому запропонували чіткий і справедливий механізм — кожен народний депутат віком до 60 років (жінки — добровільно) має проходити місяць у відрядженні в зоні бойових дій без додаткових виплат і виконувати завдання відповідно до своєї військово-облікової спеціальності. Одночасно у такому відрядженні можуть перебувати до 30 нардепів, щоб не паралізувати роботу Ради.

“Це відповідальність, а не шоу, бо депутати зможуть долучитися до оборони держави, а Верховна Рада при цьому не зупиниться і продовжить працювати. Але замість відповідальності ми чуємо: “голосуйте або йдіть на фронт”. Такі заяви можуть виглядати ефектно і навіть подобатися на фоні низької довіри до депутатів. Але по суті це — популізм, який не вирішує проблему, а створює нові ризики”, — наголосив політик.

Народний депутат переконаний, що парламент — це не просто будівля, де збираються депутати. Це інституція, де, за його словами, ухвалюються рішення, від яких залежить функціонування держави: фінансування армії, зміни до бюджету, ратифікація міжнародних угод, підтримка медицини, освіти, соціальні питання.

“Тому “відправити депутатів на фронт” означає паралізувати роботу держави в той момент, коли вона має працювати максимально ефективно. А в наших реаліях така це ще й може перетворитися на інструмент покарання незручних депутатів — передусім опозиції, щоб інші “правильно голосували”. Саме так руйнуються демократичні інституції”, — зауважив політик.

Народний депутат наголосив, що Україна має бути сильною і на фронті, і в Парламенті. І тут, за його словами, потрібен не популізм, а здоровий глузд і відповідальність.

