“Відправити нардепів на фронт”: яке рішення пропонують в Раді

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський пригрозив народним депутатам відправленням на фронт, якщо вони не будуть працювати. В Раді переконані, що це питання потрібно було вирішити вже давно.
Мобілізація нардепів.
Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що депутати мають бути ближче до фронту — але без популізму і руйнування державності. За його словами, нардепи ще два роки тому запропонували чіткий і справедливий механізм — кожен народний депутат віком до 60 років (жінки — добровільно) має проходити місяць у відрядженні в зоні бойових дій без додаткових виплат і виконувати завдання відповідно до своєї військово-облікової спеціальності. Одночасно у такому відрядженні можуть перебувати до 30 нардепів, щоб не паралізувати роботу Ради.
Народний депутат переконаний, що парламент — це не просто будівля, де збираються депутати. Це інституція, де, за його словами, ухвалюються рішення, від яких залежить функціонування держави: фінансування армії, зміни до бюджету, ратифікація міжнародних угод, підтримка медицини, освіти, соціальні питання.
Народний депутат наголосив, що Україна має бути сильною і на фронті, і в Парламенті. І тут, за його словами, потрібен не популізм, а здоровий глузд і відповідальність.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які жорсткі методи можуть готувати у Зеленського.