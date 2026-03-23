"Отправить нардепов на фронт": какое решение предлагают в Раде

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил народным депутатам отправкой на фронт, если они не будут работать. В Раде уверены, что этот вопрос нужно было решить уже давно.

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что депутаты должны быть ближе к фронту – но без популизма и разрушения государственности. По его словам, нардепы еще два года назад предложили четкий и справедливый механизм – каждый народный депутат в возрасте до 60 лет (женщины – добровольно) должен проходить месяц в командировке в зоне боевых действий без дополнительных выплат и выполнять задачи в соответствии со своей военно-учетной специальностью. Одновременно в такой командировке могут находиться до 30 нардепов, чтобы не парализовать работу Рады.

"Это ответственность, а не шоу, потому что депутаты смогут присоединиться к обороне государства, а Верховная Рада при этом не остановится и продолжит работать. Но вместо ответственности мы слышим: "голосуйте или уходите на фронт". Такие заявления могут выглядеть эффектно и даже нравиться на фоне низкого доверия к депутатам. Но, по сути, это — популизм, который не решает проблему, а создает новые риски”, — подчеркнул политик.

Народный депутат убежден, что парламент – это не просто здание, где собираются депутаты. Это институт, где, по его словам, принимаются решения, от которых зависит функционирование государства: финансирование армии, изменения в бюджет, ратификация международных соглашений, поддержка медицины, образования, социальные вопросы.

"Поэтому "отправить депутатов на фронт" означает парализовать работу государства в тот момент, когда оно должно работать максимально эффективно. А в наших реалиях такая это еще может превратиться в инструмент наказания неудобных депутатов — прежде всего оппозиции, чтобы другие "правильно голосовали". Именно так разрушаются демократические институты", — отметил политик.

Народный депутат подчеркнул, что Украина должна быть сильна и на фронте, и в Парламенте. И здесь, по его словам, нужен не популизм, а здравый смысл и ответственность.

