logo

BTC/USD

71421

ETH/USD

2179.82

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

2026 "Отправить нардепов на фронт": какое решение предлагают в Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

"Отправить нардепов на фронт": какое решение предлагают в Раде

Народный депутат Разумков о необходимости отправлять парламентариев на фронт

23 марта 2026, 16:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил народным депутатам отправкой на фронт, если они не будут работать. В Раде уверены, что этот вопрос нужно было решить уже давно.

Мобилизация нардепов. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что депутаты должны быть ближе к фронту – но без популизма и разрушения государственности. По его словам, нардепы еще два года назад предложили четкий и справедливый механизм – каждый народный депутат в возрасте до 60 лет (женщины – добровольно) должен проходить месяц в командировке в зоне боевых действий без дополнительных выплат и выполнять задачи в соответствии со своей военно-учетной специальностью. Одновременно в такой командировке могут находиться до 30 нардепов, чтобы не парализовать работу Рады.

"Это ответственность, а не шоу, потому что депутаты смогут присоединиться к обороне государства, а Верховная Рада при этом не остановится и продолжит работать. Но вместо ответственности мы слышим: "голосуйте или уходите на фронт". Такие заявления могут выглядеть эффектно и даже нравиться на фоне низкого доверия к депутатам. Но, по сути, это — популизм, который не решает проблему, а создает новые риски”, — подчеркнул политик.

Народный депутат убежден, что парламент – это не просто здание, где собираются депутаты. Это институт, где, по его словам, принимаются решения, от которых зависит функционирование государства: финансирование армии, изменения в бюджет, ратификация международных соглашений, поддержка медицины, образования, социальные вопросы.

"Поэтому "отправить депутатов на фронт" означает парализовать работу государства в тот момент, когда оно должно работать максимально эффективно. А в наших реалиях такая это еще может превратиться в инструмент наказания неудобных депутатов — прежде всего оппозиции, чтобы другие "правильно голосовали". Именно так разрушаются демократические институты", — отметил политик.

Народный депутат подчеркнул, что Украина должна быть сильна и на фронте, и в Парламенте. И здесь, по его словам, нужен не популизм, а здравый смысл и ответственность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие жесткие методы могут готовить у Зеленского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4730
Теги:

Новости

Все новости