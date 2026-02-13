logo_ukra

Відповідальність буде на Зеленському: у Раді назвали прорахунки президента
Відповідальність буде на Зеленському: у Раді назвали прорахунки президента

Народний депутат Кучеренко про відповідальність за провал захисту енергооб'єктів

13 лютого 2026, 20:49
Автор:
Кречмаровская Наталия

Російські війська постійно обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури — внаслідок ударів значно пошкоджені енерго- та теплооб’єкти. Українці годинами залишаються не тільки без світла, а й без тепла.

Відповідальність буде на Зеленському: у Раді назвали прорахунки президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко вказав, на кому відповідальність за те, що не підготувалися до цієї ситуації.

“По-перше, у нас так побудовано і суспільство, і сприйняття влади, що для людей головний — це президент. І за все відповідає президент. Він є не просто президент згідно з Конституцією, він ще й Верховний Головнокомандувач. І де-факто він лідер правлячої коаліції. Через свій Офіс він здійснював і продовжує здійснювати керівництво як Кабміном, так і ключовими компаніями, в тому числі енергетичними”, — зауважив політик. 

За його словами, так чи інакше, головна відповідальність і запит до нього. 

“Я не кажу, що він винний, але відповідальність буде на ньому”, — уточнив нардеп. 

Політик підкреслив, що головний винуватець — це ворог, терорист. За його словами, це не просто війна, це енергетичний тероризм, який демонструється всьому світу. Ключова мета Путіна — це показати, що через енергетику він може похитнути людей, примусити до миру на його умовах через мороз і відсутність електроенергії, спровокувати відповідну реакцію. Не випадково, на думку політика, саме Київ став епіцентром цих ударів, бо Київ політична столиця країни. За планом Путіна саме тут має виникати обурення.

“Чи можна було повністю унеможливити ушкодження для нашої енергосистеми? Ні. Це неможливо. Чи можна було пом’якшити наслідки? Так, безумовно. Чи можна було певною мірою окремі об’єкти захистити? Так”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чого очікують народні депутати від переговорів у Женеві. 




Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/6179
