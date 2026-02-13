Відповідальність буде на Зеленському: у Раді назвали прорахунки президента

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російські війська постійно обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури — внаслідок ударів значно пошкоджені енерго- та теплооб’єкти. Українці годинами залишаються не тільки без світла, а й без тепла.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко вказав, на кому відповідальність за те, що не підготувалися до цієї ситуації.
За його словами, так чи інакше, головна відповідальність і запит до нього.
Політик підкреслив, що головний винуватець — це ворог, терорист. За його словами, це не просто війна, це енергетичний тероризм, який демонструється всьому світу. Ключова мета Путіна — це показати, що через енергетику він може похитнути людей, примусити до миру на його умовах через мороз і відсутність електроенергії, спровокувати відповідну реакцію. Не випадково, на думку політика, саме Київ став епіцентром цих ударів, бо Київ політична столиця країни. За планом Путіна саме тут має виникати обурення.
