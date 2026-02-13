logo

Ответственность будет на Зеленском: в Раде назвали просчеты президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Ответственность будет на Зеленском: в Раде назвали просчеты президента

Народный депутат Кучеренко об ответственности за провал защиты энергообъектов

13 февраля 2026, 20:49
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска постоянно обстреливают объекты критической инфраструктуры – в результате ударов значительно повреждены энерго- и теплообъекты. Украинцы часами остаются не только без света, но и без тепла.

Ответственность будет на Зеленском: в Раде назвали просчеты президента

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко указал, на ком ответственность за то, что не подготовились к этой ситуации.

"Во-первых, у нас так построено и общество, и восприятие власти, что для людей главный — это президент. И за все отвечает президент. Он не просто президент согласно Конституции, он еще и Верховный Главнокомандующий. И де-факто он лидер правящей коалиции. Через свой офис он осуществлял и продолжает осуществлять руководство как Кабмином, так и ключевыми компаниями, в том числе энергетическими”, — отметил политик.

По его словам, так или иначе главная ответственность и запрос к нему.

"Я не говорю, что он виновен, но ответственность будет на нем", — уточнил нардеп.

Политик подчеркнул, что главный виновник – это враг, террорист. По его словам, это не просто война, это энергетический терроризм, демонстрируемый всему миру. Ключевая цель Путина – это показать, что из-за энергетики он может поколебать людей, принудить к миру на его условиях из-за мороза и отсутствия электроэнергии, спровоцировать ответную реакцию. Не случайно, по мнению политика, именно Киев стал эпицентром этих ударов, потому что политическая столица страны. По плану Путина, именно здесь должно возникать возмущение.

"Можно ли было полностью сделать невозможным повреждения для нашей энергосистемы? Нет. Это невозможно. Можно ли было смягчить последствия? Да, безусловно. Можно ли было в определенной степени отдельные объекты защитить? Да", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чего ожидают народные депутаты от переговоров в Женеве.




Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/6179
