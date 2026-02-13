Ответственность будет на Зеленском: в Раде назвали просчеты президента

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российские войска постоянно обстреливают объекты критической инфраструктуры – в результате ударов значительно повреждены энерго- и теплообъекты. Украинцы часами остаются не только без света, но и без тепла.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко указал, на ком ответственность за то, что не подготовились к этой ситуации.
По его словам, так или иначе главная ответственность и запрос к нему.
Политик подчеркнул, что главный виновник – это враг, террорист. По его словам, это не просто война, это энергетический терроризм, демонстрируемый всему миру. Ключевая цель Путина – это показать, что из-за энергетики он может поколебать людей, принудить к миру на его условиях из-за мороза и отсутствия электроэнергии, спровоцировать ответную реакцию. Не случайно, по мнению политика, именно Киев стал эпицентром этих ударов, потому что политическая столица страны. По плану Путина, именно здесь должно возникать возмущение.
