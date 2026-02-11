Выборы и референдум в Украине в мае: у Зеленского отреагировали

В ОП отреагировали на материал Financial Times о том, что Украина якобы объявит о проведении выборов и референдума уже 24 февраля. На Банковой отметили, что ситуация с безопасностью остается ключевым условием. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на источник в президентском окружении.

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах – ред.)", — сказал кратко изданию собеседник, комментируя материал Financial Times.

При этом журналисты Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также лиц, "знающих ситуацией", написали, что президент Владимир Зеленский якобы может в феврале объявить о проведении выборов и референдума по мирному соглашению.

Мол, Киев начал планирование президентских выборов и референдума по мирному соглашению с РФ после давления со стороны США.

По словам собеседников издания, Зеленский будто намерен объявить об этом 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В материале отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Украины провести оба голосования до 15 мая, пригрозив иначе лишить Украину гарантий безопасности.

