Главная Новости Политика Украины 2026 Выборы и референдум в Украине в мае: у Зеленского отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы и референдум в Украине в мае: у Зеленского отреагировали

Зеленский якобы намерен объявить о выборах и референдуме 24 февраля

11 февраля 2026, 09:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ОП отреагировали на материал Financial Times о том, что Украина якобы объявит о проведении выборов и референдума уже 24 февраля. На Банковой отметили, что ситуация с безопасностью остается ключевым условием. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на источник в президентском окружении.

Выборы и референдум в Украине в мае: у Зеленского отреагировали

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах – ред.)", — сказал кратко изданию собеседник, комментируя материал Financial Times.

При этом журналисты Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также лиц, "знающих ситуацией", написали, что президент Владимир Зеленский якобы может в феврале объявить о проведении выборов и референдума по мирному соглашению.

Мол, Киев начал планирование президентских выборов и референдума по мирному соглашению с РФ после давления со стороны США.

По словам собеседников издания, Зеленский будто намерен объявить об этом 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В материале отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Украины провести оба голосования до 15 мая, пригрозив иначе лишить Украину гарантий безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — информация издания Financial Times о якобы подготовке в Украине президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией не соответствует действительности. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя публикацию международного медиа.

По его словам, никакой подготовки к проведению выборов в мае или организации референдума в Верховной Раде не происходит.




