Огромная ошибка Зеленского: она ставит под угрозу будущее Украины

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что президент Владимир Зеленский совершает "огромную политическую ошибку", дистанцируясь от проблем армии и мобилизации. По мнению Портникова, Зеленскому следует полагать, чтобы история Украины на нем не закончилась.

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" высказался по поводу политического будущего Зеленского. По его словам, президенту следует сосредоточиться на армии, ведь это инструмент для его выживания.

"Зеленскому будет очень трудно политически восстановиться, потому что он стал символом этой реальности, которая есть. И именно поэтому на его месте я бы не искал себе электоральных баллов – того, чего реально нет, и после войны точно не будет, а пытался бы поддержать армию. Можно не язык и веру, но армию точно. Можно не язык и веру, но армию точно. Потому что армия — это инструмент для его собственного физического выживания", — считает политический обозреватель.

Портников отмечает, что дистанцирование от актуальных проблем мобилизации и организации войск является критической ошибкой Зеленского именно как Верховного Главнокомандующего. По его словам, рейтинг президента сейчас не определяют выборы, а реальные действия по защите страны и поддержке военных.

"Зеленский больше не электоральный политик: нет выборов и у него нет шансов. Ему не нужно об этом думать. Ему нужно думать о шансе войти в историю Украины. А для этого нужно, чтобы эта история Украины на нем не закончилась. Я не думаю, что он хотел бы войти в историю Украины, как ее последний президент", — добавил Портников.

