Огромная ошибка Зеленского: она ставит под угрозу будущее Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что президент Владимир Зеленский совершает "огромную политическую ошибку", дистанцируясь от проблем армии и мобилизации. По мнению Портникова, Зеленскому следует полагать, чтобы история Украины на нем не закончилась.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" высказался по поводу политического будущего Зеленского. По его словам, президенту следует сосредоточиться на армии, ведь это инструмент для его выживания.
Портников отмечает, что дистанцирование от актуальных проблем мобилизации и организации войск является критической ошибкой Зеленского именно как Верховного Главнокомандующего. По его словам, рейтинг президента сейчас не определяют выборы, а реальные действия по защите страны и поддержке военных.
