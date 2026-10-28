В українців різко змінилася довіра до Зеленського: результати опитування КМІС

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського зріс, а кількість тих, хто йому не довіряє, скоротилася. За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 16–25 жовтня 2026 року, главі держави довіряють 62% респондентів, тоді як не довіряють 35%.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За даними КМІС, баланс довіри та недовіри до Зеленського становить +27 відсоткових пунктів. Попри це, ставлення до президента не є однозначним: 24% опитаних повністю довіряють Зеленському, а 38% — скоріше довіряють. Серед тих, хто висловив недовіру, 18% зовсім не довіряють главі держави, а 17% — скоріше не довіряють.

Дані трьох опитувань КМІС демонструють помітну зміну суспільних настроїв протягом місяця. 8–9 жовтня президенту довіряли 43% українців, а 52% висловлювали недовіру. У період 10–16 жовтня показники змінилися: довіра зросла до 57%, а недовіра знизилася до 39%. За результатами опитування 16–25 жовтня тенденція продовжилася — 62% проти 35%.

У КМІС зазначають, що частину відмінностей між результатами можуть пояснювати методичні особливості проведення опитувань. Однак масштаб змін, імовірно, свідчить також про ефект "згуртування навколо прапора" на тлі тиску США на Україну та критичних заяв Дональда Трампа, який закликав президента піти з посади.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький наголошує: українське суспільство продемонструвало здатність об’єднуватися у складний період, проте владі важливо зробити правильні висновки. За його словами, потенціал подальшого зростання довіри до Зеленського обмежений порівняно з показниками 2025 року. Якщо влада не врахує суспільних очікувань, країна може повернутися до попередньої тенденції зниження підтримки президента.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після тиску Трампа на Україну довіра до Зеленського різко змінилася серед українців.