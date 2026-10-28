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У украинцев резко изменилось доверие к Зеленскому: результаты опроса КМИС

По данным КМИС, на фоне критических заявлений Трампа в октябре, доверие к Зеленскому претерпело изменения.

28 октября 2026, 11:35
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Slava Kot

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому возрос, а количество тех, кто ему не доверяет, сократилось. По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 16–25 октября 2026 года, главе государства доверяют 62% респондентов, в то время как не доверяют 35%.

У украинцев резко изменилось доверие к Зеленскому: результаты опроса КМИС

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По данным КМИС, баланс доверия и недоверия Зеленскому составляет 27 процентных пунктов. Несмотря на это, отношение к президенту не однозначно: 24% опрошенных полностью доверяют Зеленскому, а 38% — скорее доверяют. Среди выразивших недоверие 18% совсем не доверяют главе государства, а 17% — скорее не доверяют.

Данные трех опросов КМИС демонстрируют заметное изменение общественных настроений в течение месяца. 8–9 октября президенту доверяли 43% украинцев, а 52% выражали недоверие. В период 10–16 октября показатели изменились: доверие выросло до 57%, а недоверие снизилось до 39%. По результатам опроса 16–25 октября тенденция продолжилась – 62% против 35%.

У украинцев резко изменилось доверие к Зеленскому: результаты опроса КМИС - фото 2

В КМИС отмечают, что часть отличий между результатами могут объяснять методические особенности проведения опросов. Однако масштаб изменений, вероятно, свидетельствует также об эффекте "сплочения вокруг флага" на фоне давления США на Украину и критических заявлений Дональда Трампа, призвавшего президента уйти с поста.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отмечает: украинское общество продемонстрировало способность объединяться в сложный период, однако власти важно сделать правильные выводы. По его словам, потенциал дальнейшего роста доверия к Зеленскому ограничен по сравнению с показателями 2025 года. Если власть не учтет общественные ожидания, страна может вернуться к предыдущей тенденции снижения поддержки президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после давления Трампа на Украину доверие к Зеленскому резко изменилось среди украинцев.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1646&page=1
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