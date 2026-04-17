В США готовят Зеленскому последний ультиматум: что говорят в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев планируют посетить спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер для переговоров. Распространяется предположение, что делегация США привезет Зеленскому "финальный ультиматум от Дональда Трампа". В Раде рассказали о возможной причине приезда спецпредставителей президента США.

Народный депутат Максим Бужанский отметил, если исходить из такого предположения, то слово финальное предполагает, что было еще какое-то количество ультиматумов до. И опыт отношения с ультиматумами, по его словам, подсказывает, что если не сработал один ультиматум, то и другой, вероятно, не сработает.

"Поэтому мне кажется, что речь не идет об ультиматумах. Я бы предположил, что речь идет о какой-то челночной дипломатии американцев, выступающих посредниками, коммуникаторами между нами и Российской Федерацией", — отметил нардеп.

Политик предположил, что речь идет о каком-то финальном согласовании каких-то версий, последних ранее несогласованных моментов.

"Все не раз слышали, что огромное количество позиций уже согласовано, то есть остался ряд несогласованных вопросов. Я думаю, речь идет о версиях стыковки этих вопросов", — подытожил народный депутат.

