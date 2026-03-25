Головна Новини Політика України 2026 В Раді знову лунає нищівна критика: що не на жарт обурило нардепів
В Раді знову лунає нищівна критика: що не на жарт обурило нардепів

Народний депутат Разумков розкритикував роботу Ради та вказав, які рішення потрібно негайно ухвалити

25 березня 2026, 19:26
Кречмаровская Наталия

Верховна Рада, попри заяви щодо повної політичної кризи, сьогодні ухвалила декілька важливих рішень. Навіть показали вражаючу єдність, підтримавши один із законопроєктів 308 голосами. Однак деякі нардепи переконані, що цього недостатньо.

В Раді знову лунає нищівна критика: що не на жарт обурило нардепів

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що Верховна Рада має керуватися Законом, а не залежати від чиїхось рішень. Зазначив, що сьогодні на засіданні хотів отримати пояснення від керівництва парламенту на два важливих питання.

“Перше — чому порушується Регламент? За правилами, у середу пленарне засідання має розпочинатися з 30 хвилин виступів народних депутатів. Це не можна скасувати або змінити рішенням Погоджувальної ради чи керівництва монобільшості. Відмова дотримуватися цієї норми – пряме порушення Закону!”, — зауважив політик. 

Друге питання народного депутата, — чому не відбулося пленарне засідання у вівторок.

“Хто прийняв таке рішення? Якщо Погоджувальна рада, то які фракції це підтримали? Невже Парламенту сьогодні немає за що голосувати? Українці чекають ухвалення низки критично важливих питань: демобілізація, терміни служби, виплати військовим, допомога переселенцям, підтримка бізнесу”, — переконаний народний депутат. 

Нардеп зазначив, що конкретної відповіді на жодне із цих запитань він не почув.

“Парламент має працювати за законом і для людей, а його робота не повинна залежати від забаганок будь-кого”, — резюмував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді попередили про загрозливий курс, який може обрати Україна — втрати та руйнування будуть максимальними.



Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4735
