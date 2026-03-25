В Раде снова раздается сокрушительная критика: что не на шутку возмутило нардепов

Верховная Рада, несмотря на заявления о полном политическом кризисе, сегодня приняла несколько важных решений. Даже показали поразительное единство, поддержав один из законопроектов 308 голосами. Однако некоторые нардепы убеждены, что этого недостаточно.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что Верховная Рада должна руководствоваться Законом, а не зависеть от чьих-либо решений. Заметил, что сегодня на заседании хотел получить пояснения от руководства парламента на два важных вопроса.

"Первое — почему нарушается Регламент? По правилам, в среду пленарное заседание должно начинаться с 30 минут выступлений народных депутатов. Это нельзя отменить или изменить решением Согласительного совета или руководства монобольшинства. Отказ соблюдать эту норму — прямое нарушение Закона!", — отметил политик.

Второй вопрос народного депутата — почему не состоялось пленарное заседание во вторник.

"Кто принял такое решение? Если Согласительный совет, то какие фракции это поддержали? Неужели Парламенту сегодня не за что голосовать? Украинцы ждут принятия ряда критически важных вопросов: демобилизация, сроки службы, выплаты военным, помощь переселенцам, поддержка бизнеса", — убежден народный депутат.

Нардеп отметил, что конкретного ответа ни на один из этих вопросов он не услышал.

"Парламент должен работать по закону и для людей, а его работа не должна зависеть от прихотей кого-либо", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предупредили об угрожающем курсе, который может выбрать Украина — потери и разрушения будут максимальными.