В Раде знают, как вернуть украинцев из-за границы: предлагают радикальные решение

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украинские мужчины, как ищут способ избежать мобилизации, пытаются оформить соответствующие документы, нередко фиктивные, нелегально пересекают границу или просто прячутся дома. В Раде уверены, что Украина не должна отказываться от своих граждан.
Беженцы. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Качура отметил, что у каждого своя история, однако государство должно искать механизмы возвращения и привлечения своих граждан, а не окончательно терять их.
По словам политика, тысячи граждан остаются дома и живут в постоянном страхе.
Парламентарий также отметил, что в Украине сегодня демографический и кадровый кризис – предлагают массово привлекать иностранцев. Но, по его словам, вместо того чтобы отказываться от своих граждан, нужно предложить им альтернативу.
Нардеп предлагает установить полную амнистию для уехавших за границу украинцев. Люди должны знать: возвращаясь домой, они возвращаются к родным, к своему государству, к нормальной жизни, а не к тюрьме или космическим штрафам. По его словам, отвечать должны не простые граждане, а те, кто организовывал схемы, брал взятки и зарабатывал на войне.
По его словам, если не начать бороться за своих граждан, Украина столкнется с еще более глубоким социальным и демографическим кризисом.
Напомним: портал "Комментарии" писал о новой угрозе для Киева из Беларуси.