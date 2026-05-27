В Раде знают, как вернуть украинцев из-за границы: предлагают радикальные решение

Украинские мужчины, как ищут способ избежать мобилизации, пытаются оформить соответствующие документы, нередко фиктивные, нелегально пересекают границу или просто прячутся дома. В Раде уверены, что Украина не должна отказываться от своих граждан.

Народный депутат Александр Качура отметил, что у каждого своя история, однако государство должно искать механизмы возвращения и привлечения своих граждан, а не окончательно терять их.

"И когда сегодня украинцев, выехавших за границу, некоторые чиновники пугают огромными штрафами, уголовной ответственностью или даже тюрьмой за сам факт выезда — это не возвращает людей домой. Напротив, это заставляет их окончательно строить жизнь за пределами Украины. Человек, знающий, что по возвращении его ждут преследования, штрафы или наручники, не вернется. Она адаптируется за границей, создает там семью, работает там и постепенно теряет веру в собственное государство”, – пояснил нардеп.

По словам политика, тысячи граждан остаются дома и живут в постоянном страхе.

"Люди боятся выходить на улицу из-за незаконных действий отдельных представителей ТЦК, из-за "бусификации", избиения и унижения. Это ненормально для правового государства. Такие методы не помогают стране, а лишь еще больше отталкивают людей от государства и порождают недоверие", — отметил политик.

Парламентарий также отметил, что в Украине сегодня демографический и кадровый кризис – предлагают массово привлекать иностранцев. Но, по его словам, вместо того чтобы отказываться от своих граждан, нужно предложить им альтернативу.

Нардеп предлагает установить полную амнистию для уехавших за границу украинцев. Люди должны знать: возвращаясь домой, они возвращаются к родным, к своему государству, к нормальной жизни, а не к тюрьме или космическим штрафам. По его словам, отвечать должны не простые граждане, а те, кто организовывал схемы, брал взятки и зарабатывал на войне.

"Отдельно нужно создать механизм экономического контракта для украинцев — как тех, кто сейчас за границей, так и тех, кто боится выходить из дома из-за ситуации с ТЦК. Государство должно сформировать перечень критически важных профессий и дать людям возможность официально работать на благо страны, иметь гарантии и приносить пользу Украине", — предлагает политик.

По его словам, если не начать бороться за своих граждан, Украина столкнется с еще более глубоким социальным и демографическим кризисом.

