В Раді вже “пробили дно”: у парламенті виник гучний скандал

У парламенті сталася суперечка між народною депутаткою Софією Фединою та спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Останній, як стверджує нардепка, під час дискусії щодо оборонного бюджету, порадив їй зайнятися собою та подивитися в дзеркало.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Федина відреагувала — з трибуни парламенту зазначила, що такі висловлювання щодо жінки, особливо в політичній сфері — це не просто хамство, це спроба принизити, обнулити та витіснити жінку з простору ухвалення рішень. За її словами, замість серйозної розмови про армію, бюджет і відповідальність перед військовими, спікер парламенту обрав позицію персонального приниження жінки-парламентарки.

“Це не проблема Софії Федини. Це проблема голови Верховної Ради. І це проблема українського парламентаризму, який системно опускають до рівня несумісного з європейською політичною культурою. Тому я б радила спікеру дійсно подивитися у дзеркало правди і побачити там обнулений парламент, знецінений регламент, знищену парламентську дискусію. Побачити переслідування опозиції, зневагу до народних депутатів, особливо депутаток, і побачити голову Верховної Ради, який мав би бути гарантом рівності, а став інструментом тиску і приниження”, — наголосила вона.

Також нардепка вказала, що така практика є неприйнятною в цивілізованому світі та перекреслює європейське майбутнє України.

Стефанчук відповів народній депутатці, опираючись на твір українського письменника.

“Друзі, це ж поведінка Кайдашихи з нетлінного твору Нечуя Левицького. Шановні колеги, саме тої Кайдашихи, яка на людях усім розповідає, як треба жити, як демонструвати свою праведність. А тільки отримує справедливий опір — одразу заламує рученьки з леметом, діти рідну матір зневажають”, — зазначив Стефанчук.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про свавілля ТЦК.



