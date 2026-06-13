В Раді вже “пробили дно”: у парламенті виник гучний скандал

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Кречмаровская Наталия
У парламенті сталася суперечка між народною депутаткою Софією Фединою та спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Останній, як стверджує нардепка, під час дискусії щодо оборонного бюджету, порадив їй зайнятися собою та подивитися в дзеркало.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Федина відреагувала — з трибуни парламенту зазначила, що такі висловлювання щодо жінки, особливо в політичній сфері — це не просто хамство, це спроба принизити, обнулити та витіснити жінку з простору ухвалення рішень. За її словами, замість серйозної розмови про армію, бюджет і відповідальність перед військовими, спікер парламенту обрав позицію персонального приниження жінки-парламентарки.
Також нардепка вказала, що така практика є неприйнятною в цивілізованому світі та перекреслює європейське майбутнє України.
Стефанчук відповів народній депутатці, опираючись на твір українського письменника.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про свавілля ТЦК.