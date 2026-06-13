В Раде уже "пробили дно": в парламенте возник громкий скандал

В парламенте произошел спор между народной депутатом Софией Фединой и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Последний, как утверждает нардепка, во время дискуссии по оборонному бюджету посоветовал ей заняться собой и посмотреть в зеркало.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Федина отреагировала — с трибуны парламента отметила, что такие высказывания по поводу женщины, особенно в политической сфере — это не просто хамство, это попытка унизить, обнулить и вытеснить женщину из пространства принятия решений. По ее словам, вместо серьезного разговора об армии, бюджете и ответственности перед военными, спикер парламента избрал позицию персонального унижения женщины-парламентария.

"Это не проблема Софии Федины. Это проблема председателя Верховной Рады. И это проблема украинского парламентаризма, который системно опускают до уровня несовместимого с европейской политической культурой. Поэтому я бы советовала спикеру действительно посмотреть в зеркало правды и увидеть там обнуленный парламент, обесцененный регламент, уничтоженную депутатскую дискуссию. Увидеть преследование, преследование увидеть председателя Верховной Рады, который должен быть гарантом равенства, а стал инструментом давления и унижения”, — подчеркнула она.

Также нардепка указала, что такая практика неприемлема в цивилизованном мире и перечеркивает европейское будущее Украины.

Стефанчук ответил народной депутатке, опираясь на произведение украинского писателя.

"Друзья, это же поведение Кайдашихи из нетленного произведения Нечуя Левицкого. Уважаемые коллеги, именно той Кайдашихи, которая на людях всем рассказывает, как надо жить, как демонстрировать свою праведность. А только получает справедливый отпор — сразу заламывает ручонки с криком, дети родную мать презирают”, — отметил Стефанчук.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о произволе ТЦК.



