В Раде уже "пробили дно": в парламенте возник громкий скандал

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Кречмаровская Наталия
В парламенте произошел спор между народной депутатом Софией Фединой и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Последний, как утверждает нардепка, во время дискуссии по оборонному бюджету посоветовал ей заняться собой и посмотреть в зеркало.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Федина отреагировала — с трибуны парламента отметила, что такие высказывания по поводу женщины, особенно в политической сфере — это не просто хамство, это попытка унизить, обнулить и вытеснить женщину из пространства принятия решений. По ее словам, вместо серьезного разговора об армии, бюджете и ответственности перед военными, спикер парламента избрал позицию персонального унижения женщины-парламентария.
Также нардепка указала, что такая практика неприемлема в цивилизованном мире и перечеркивает европейское будущее Украины.
Стефанчук ответил народной депутатке, опираясь на произведение украинского писателя.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о произволе ТЦК.