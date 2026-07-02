В Раде уже не сдерживают возмущение: назвали одну из ключевых трагедий Украины

Политическая элита и государственные управленцы за последние 10-12 лет значительно изменились. Новые, молодые лица принесли новое видение, но и новые проблемы, убеждены в Раде.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, в чем одна из ключевых трагедий страны.

"В том, что госслужба и госслужащие — это всегда были "пахары" и "государственники". Которые за небольшие деньги профессионально делали очень важную и очень незаметную работу. И никогда никому эта госслужба и рутинная работа не приносили лавров — исключительно один "геморрой" ради каких-то государственных амбиций и ощущения собственной ответственности", — рассказал нардеп.

По его словам, верили, что государство хоть что-нибудь сможет гарантировать в старости. При этом госслужащие того времени реально разбирались на практике как работает "система". А потом, рассказал политик, на государственную службу пришли "бизнесюки", лингвисты и переводчики, социологи и политологи, актеры, блогеры, мастера медиаконтента, спортсмены и "квнщики". И сейчас, по словам народного депутата, там даже не с кем разговаривать и к кому апеллировать.

"Но надо говорить честно — к тому туда на волне "майдана" пришли "квазипатриоты" и англоязычные балаболы. Сменившие на должностях достаточно профессиональную "преступную власть" среднего звена — которые понимали что такое госуправление и что такое нормативно-правовой акт и служебная аппаратная дисциплина. Сейчас эти бездари неспособны своевременно выпустить любой приказ, документ или государственную бумажку”, — отметил политик.

При этом парламентарий добавил, что не знает, какие условия изменят ситуацию.

"По логике событий скоро туда придут военные. Правда — не надолго. Или наоборот — очень надолго", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Разумкова, хороших новостей для украинцев нет.



