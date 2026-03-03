В Раді вже не приховують жахливої правди: до чого влада готує українців

Питання відновлення енергетичної системи, яка значно постраждала від ворожих ударів, сьогодні дуже гостре. Однак у Раді вказують на відсутність повного розуміння ситуації — просто намагаються зробити бізнес, а українців готують до підвищення тарифу на електроенергію.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що немає розуміння, яку енергетику будемо підтримувати і куди вкладати гроші. За його словами, йде хаотичний процес. Суспільству повісили навіть на політичному рівні цю панацею — розподілену генерацію, пояснив політик. При цьому, за його словами, 90% людей навіть не розуміють, що це таке, але всі повторюють: “розподілена генерація врятує”.

“По ефірах ходять конкретні люди — Кудрицький, Герус, Харченко, Фіала та інші. Вони хочуть зробити швидкий бізнес у цій ситуації. Бо розподілена генерація — це швидкоокупні проєкти. Десь поставлять установку, вона працюватиме за захмарними цінами. Ви ж бачите, як зросли ціни на енергоринку”, — зауважив народний депутат.

Кучеренко пояснив, що вони думають не про цілісність енергосистеми, а про свій бізнес. Певною мірою, за його словами, можливо, тут є спільний інтерес.

“Коли критична ситуація, будь-який ковток повітря допомагає організму. Але якою ціною? Уряд точно не знає. Гарантую вам: грошей ніхто не рахує. Техніко-економічної моделі немає. Ні в Шмигаля, ніде. Просто починають готувати населення до підвищення цін на електроенергію”, — розповів нардеп.

З’являються, за словами політика, перші “гонці” — 8,5 гривні за кіловат — “готуйтеся, треба відновлюватися”. Однак, як зауважив Кучеренко, незрозуміло, на чому базується цей тариф, адже немає жодних розрахунків.

