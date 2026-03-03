В Раді вже не приховують жахливої правди: до чого влада готує українців

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Питання відновлення енергетичної системи, яка значно постраждала від ворожих ударів, сьогодні дуже гостре. Однак у Раді вказують на відсутність повного розуміння ситуації — просто намагаються зробити бізнес, а українців готують до підвищення тарифу на електроенергію.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що немає розуміння, яку енергетику будемо підтримувати і куди вкладати гроші. За його словами, йде хаотичний процес. Суспільству повісили навіть на політичному рівні цю панацею — розподілену генерацію, пояснив політик. При цьому, за його словами, 90% людей навіть не розуміють, що це таке, але всі повторюють: “розподілена генерація врятує”.
Кучеренко пояснив, що вони думають не про цілісність енергосистеми, а про свій бізнес. Певною мірою, за його словами, можливо, тут є спільний інтерес.
З’являються, за словами політика, перші “гонці” — 8,5 гривні за кіловат — “готуйтеся, треба відновлюватися”. Однак, як зауважив Кучеренко, незрозуміло, на чому базується цей тариф, адже немає жодних розрахунків.
