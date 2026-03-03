logo

Главная Новости Политика Украины 2026 В Раде уже не скрывают ужасной правды: к чему власть готовит украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде уже не скрывают ужасной правды: к чему власть готовит украинцев

Народный депутат Кучеренко рассказал о вариантах возобновления энергосистемы Украины

3 марта 2026, 15:12
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопрос возобновления энергетической системы, значительно пострадавшей от вражеских ударов, сегодня очень острый. Однако в Раде указывают на отсутствие полного непонимания ситуации – просто пытаются делать бизнес, а украинцев готовят к повышению тарифа на электроэнергию.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что нет понимания, какую энергетику будем поддерживать и куда вкладывать деньги. По его словам, идет хаотический процесс. Обществу повесили даже на политическом уровне эту панацею – распределенную генерацию, объяснил политик. При этом, по его словам, 90% людей даже не понимают, что это такое, но все повторяют: "распределенная генерация спасет".

"По эфирам ходят конкретные люди — Кудрицкий, Герус, Харченко, Фиала и другие. Они хотят сделать быстрый бизнес в этой ситуации. Потому что распределенная генерация — это быстроокупаемые проекты. Где-то поставят установку, она будет работать по заоблачным ценам. Вы же видите, как выросли цены на энергорынке", — отметил народный депутат.

Кучеренко объяснил, что они думают не о целостности энергосистемы, а о своем бизнесе. В определенной степени, по его словам, возможно, здесь есть общий интерес.

"Когда критическая ситуация, любой глоток воздуха помогает организму. Но какой ценой? Правительство точно не знает. Гарантирую вам: денег никто не считает. Технико-экономической модели нет. Ни у Шмыгаля, нигде. Просто начинают готовить население к повышению цен на электроэнергию", — рассказал нардеп.

Появляются, по словам политика, первые "гонцы" — 8,5 гривны за киловатт — "готовьтесь, нужно восстанавливаться". Однако, как отметил Кучеренко, непонятно, на чем основывается этот тариф, ведь нет никаких расчетов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о последствиях которого решение предупредили в Раде.



Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/6241
