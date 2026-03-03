В Раде уже не скрывают ужасной правды: к чему власть готовит украинцев

Рубрики
Вопрос возобновления энергетической системы, значительно пострадавшей от вражеских ударов, сегодня очень острый. Однако в Раде указывают на отсутствие полного непонимания ситуации – просто пытаются делать бизнес, а украинцев готовят к повышению тарифа на электроэнергию.
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что нет понимания, какую энергетику будем поддерживать и куда вкладывать деньги. По его словам, идет хаотический процесс. Обществу повесили даже на политическом уровне эту панацею – распределенную генерацию, объяснил политик. При этом, по его словам, 90% людей даже не понимают, что это такое, но все повторяют: "распределенная генерация спасет".
Кучеренко объяснил, что они думают не о целостности энергосистемы, а о своем бизнесе. В определенной степени, по его словам, возможно, здесь есть общий интерес.
Появляются, по словам политика, первые "гонцы" — 8,5 гривны за киловатт — "готовьтесь, нужно восстанавливаться". Однако, как отметил Кучеренко, непонятно, на чем основывается этот тариф, ведь нет никаких расчетов.
