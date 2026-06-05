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В Раді вже не приховують проблем: чим насправді займається уряд

Народний депутат Кучеренко зазначив, що не так з “планами стійкості” та підготовкою до зими

5 червня 2026, 20:26
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Кречмаровская Наталия

У Раді розповіли, що в Україні проблеми з “планами стійкості”, однак уряд замість ефективної роботи, робить піар. 

В Раді вже не приховують проблем: чим насправді займається уряд

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що було заплановано показушне виїзне засідання комітету з енергетики в Полтаві.

“Тема — так званий “план стійкості” Полтавської області. Програма засідання була заточена під премʼєра тобто засідання розглядалося, як зручний привід зробити хороші селфі та відосики. Зрозуміло що в такому форматі ніякої серйозної розмови та ретельного аналізу реального стану речей ніхто не планував — та це й неможливо. Ніхто не бачив ні матеріалів, ні аналітики — та це й нікому не потрібно. Мета абсолютно інша і ви це чудово розумієте”, — розповів народний депутат.

Однак, за його словами, все розвʼязалося в набагато простіший спосіб — зʼясувалося що у премʼєра якась “накладка”, тож засідання скасували. Те, скасували, зазначив народний депутат, — не біда. 

“Біда в тому, що протягом останніх пʼяти місяців десятки разів пропонував голові Комітету зайнятися моніторингом “планів стійкості” на постійній основі, взяти уряд під контроль і не давати йому займатися маніпуляціями та невпинним піаром. Тобто комітету взяти на себе повний контроль і стати тут "першою скрипкою", а не бігати за урядовцями як хвіст за собакою”, — зазначив політик. 

За його словами, саме цього зараз вимагає ситуація і вимагають закони України разом з Конституцією. Однак таку пропозицію голова комітету Герус відкидав. Кучеренко пояснив, тому що “це ж треба працювати, напружуватися і напружувати стосунки, бо без цього нічого в системі держуправління не робиться”. 

“Але як же тоді продовжувати займатися маніпуляціями, опікуватися власним потужним енергетичним бізнесом, грати в теніс, футбол, займатися міжнародним туризмом та відвідуванням Ролан-Гаррос тощо??!! Порушувати цей ритм життя точно не входить в плани титана енергетичної галузі країни від “СН” — батька української розподіленої генерації та всього зеленого що є на планеті”, — обурюється народний депутат. 

Тому комітет “вчергове прос#ав черговий місяць”, підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до чого, за словами Кучеренка, потрібно готуватися українцям. 



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Джерело: https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid0qwPL3ZgxTZ6U2u6YwcfuLAjowvEWSPPPkD9wJsYBnuH1Rz4KUtb56YWxRXFHkt5wl
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